Atalanta, de Roon suona la carica: “Fa male, ma ora voltare pagina”

L’eliminazione brucia, soprattutto quando arriva dopo una prestazione all’altezza. L’Atalanta saluta la Coppa Italia ai rigori contro la Lazio nella semifinale di ritorno, ma dalle parole del capitano Marten de Roon emerge tutt’altro che rassegnazione. Il centrocampista olandese, affidando il suo pensiero ai social, traccia la linea per il finale di stagione: testa alta e ambizione intatta.

“Fa male uscire così, ma abbiamo il dovere di voltare pagina”, scrive de Roon, sui propri profili ufficiali sui social network sottolineando come la squadra debba ripartire proprio da quanto mostrato in campo. Una prova solida, che però non è bastata a evitare la lotteria dei rigori e la conseguente eliminazione. Il messaggio è chiaro: la delusione non può diventare un alibi.