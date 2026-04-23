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Coppa Italia, stangata del giudice sportivo: Sarri salta la finale contro l’Inter

Aprile 23, 2026
scritto daRedazione

Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, e non mancano le conseguenze pesanti in vista dell’atto conclusivo del torneo. Entrambi gli allenatori, Raffaele Palladino e Maurizio Sarri, sono stati squalificati per una giornata dopo essere stati ammoniti nel corso della gara pur essendo già diffidati.

Per il tecnico della Lazio si tratta di una perdita particolarmente significativa: Sarri non potrà infatti sedere in panchina nella finalissima del 13 maggio contro l’Inter. Una squalifica che pesa, considerando l’importanza dell’evento e la necessità di guidare la squadra in una sfida decisiva per il trofeo.

Stessa sorte per Palladino, allenatore dell’Atalanta, anch’egli fermato per un turno per recidività in ammonizione (seconda sanzione).

Oltre alle squalifiche, il giudice sportivo ha inflitto anche un’ammenda di 3.000 euro all’Atalanta. La società bergamasca è stata punita “per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco ed uno nel recinto di giuoco”. La sanzione è stata tuttavia attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.

Aprile 23, 2026
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