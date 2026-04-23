Pecco Bagnaia: “cn la Ducati GP25 e GP26 npon mi consentono di esprimermi ad alti ilvelli”

Alla vigilia del Gran Premio di Spagna, l’ex campione del mondo Pecco Bagnaia ha rivelato le difficoltà riscontrate con le Ducati GP25 e GP26, sottolineando come la moto non gli consenta più di esprimere al meglio il suo stile di guida.

Pecco Bagnaia torna a far sentire la sua voce sulle difficoltà che sta vivendo con le ultime versioni della Ducati Desmosedici, la GP25 e GP26. Intervistato da Sky Sport prima dell’inizio del Gran Premio di Spagna, il pilota della Ducati ha spiegato come la moto non gli permetta più di essere al 100% della sua forma e di sfruttare quello che fino a pochi anni fa era il suo punto di forza: la staccata.