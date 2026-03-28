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MotoGP, GP delle Americhe 2026: Di Giannantonio conquista la pole ad Austin

Marzo 28, 2026
scritto daRedazione

Austin, 28 marzo 2026 – Una qualifica spettacolare al Circuito delle Americhe ha visto Fabio Di Giannantonio conquistare la pole position del Gran Premio delle Americhe. Il pilota italiano ha stabilito un nuovo record della pista con il tempo di 2:00.136, confermandosi in grande forma nella stagione 2026.

La sessione di qualifiche è stata molto combattuta, con diversi piloti a contendersi la prima fila fino agli ultimi minuti. Dietro a Di Giannantonio, si sono piazzati Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, pronti a dare battaglia in gara. La pole rappresenta per Di Giannantonio la seconda consecutiva della stagione, un segnale chiaro della sua competitività nel campionato MotoGP.

OIn seconda fila un ‘redivivo’ Francesco Bagnaia , poi Joan Mir e Marc Marquez.

Il circuito texano ha mostrato ancora una volta la sua complessità, con curve impegnative e lunghi rettilinei che hanno messo alla prova piloti e moto. Tra le sorprese della giornata, alcuni protagonisti hanno faticato a trovare il giusto ritmo, mentre giovani talenti come Acosta hanno confermato il loro potenziale tra i grandi.

La gara di domani promette emozioni forti, con la prima fila interamente italiana e la possibilità di un duello serrato per il podio. Tutti gli occhi saranno puntati su Di Giannantonio, che partirà dalla pole con l’obiettivo di consolidare la leadership nel mondiale.

Lo Start domani domenica alle ore 22,00 ora italiana

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
149Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro Vr46 Racing Team2:00.136
272Marco BezzecchiAprilia Racing2:00.329+0.193
337Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing2:00.485+0.349
463Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team2:00.563+0.427
536Joan MirHonda Hrc Castrol2:00.591+0.455
693Marc MarquezDucati Lenovo Team2:00.637+0.501
789Jorge MartinAprilia Racing2:00.696+0.560
873Alex MarquezBk8 Gresini Racing Motogp2:00.765+0.629
910Luca MariniHonda Hrc Castrol2:00.891+0.755
1054Fermin AldeguerBk8 Gresini Racing Motogp2:01.014+0.878
1179Ai OguraTrackhouse Motogp Team2:01.419+1.283
1223Enea BastianiniRed Bull Ktm Tech32:01.477+1.341
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