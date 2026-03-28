Miami Open, Errani e Paolini in finale nel doppio femminile

MIAMI –– Un altro trionfo per il tennis italiano: Sara Errani e Jasmine Paolini approdano in finale al Miami Open nel torneo di doppio femminile grazie al ritiro delle favorite Elise Mertens e Zhang Shuai durante la semifinale.

La partita si è interrotta sul punteggio di 2‑1 in favore delle azzurre, quando Mertens ha accusato un problema fisico che ha costretto la coppia belga-cinese a ritirarsi, regalando così il passaggio in finale alle italiane.

Per Errani e Paolini si tratta di un risultato di grande prestigio, che conferma la solidità del duo e l’ottimo momento del tennis femminile italiano sui palcoscenici internazionali. La finale vedrà le due affrontare la coppia formata da Kateřina Siniaková e Taylor Townsend, formazione tra le più forti del circuito.

Questo traguardo si aggiunge ad una stagione già ricca di soddisfazioni per il tennis azzurro, con ottimi risultati anche nel singolare e nel doppio maschile, confermando come l’Italia sia protagonista di un momento d’oro nel panorama internazionale.