Sciopero nazionale dei giornalisti: stop alle redazioni italiane il 27 marzo 2026

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ROMA – Oggi, venerdì 27 marzo 2026, le redazioni italiane di quotidiani, agenzie stampa, televisioni, radio e testate online hanno partecipato a uno sciopero nazionale dei giornalisti indetto dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI). L’astensione dal lavoro rientra in un pacchetto di mobilitazioni finalizzate a ottenere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico, scaduto da oltre dieci anni.

La protesta ha coinvolto redazioni su tutto il territorio nazionale, con conseguenze immediate sulla produzione di informazione. Diversi quotidiani hanno ridotto o sospeso aggiornamenti, e alcune trasmissioni televisive hanno subito modifiche nei palinsesti. Anche molte testate online hanno visto un rallentamento nell’aggiornamento delle notizie.

Lo sciopero si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazioni previste in Italia per la stessa giornata, che interessano altri settori come il trasporto pubblico e la scuola. La vertenza dei giornalisti riguarda principalmente salari stagnanti, tutele contrattuali insufficienti e il riconoscimento del ruolo professionale in un mercato dell’informazione in forte evoluzione.

L’azione odierna rappresenta un segnale chiaro della determinazione dei professionisti dell’informazione italiani nel chiedere condizioni di lavoro più eque e sostenibili, nonché una maggiore attenzione alla qualità del giornalismo nel Paese. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le trattative tra FNSI e le controparti daranno esito positivo e porteranno a un rinnovo contrattuale soddisfacente.