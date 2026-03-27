Italia, Tonali ammette: “Abbiamo visto un po’ di mostri”. Poi la svolta contro l’Irlanda del Nord

L’Italia ritrova il sorriso battendo 2-0 l’Irlanda del Nord, ma il successo azzurro nasce da una partita tutt’altro che semplice. A raccontarlo senza filtri è Sandro Tonali, protagonista del match e autore del gol che ha sbloccato una gara carica di tensione.

Il centrocampista ha descritto con lucidità le difficoltà iniziali degli Azzurri: “Abbiamo visto un po’ di mostri”, ha ammesso nel post-partita, sottolineando il peso psicologico della sfida. L’Italia, infatti, è scesa in campo contratta, frenata più dalla pressione che dall’avversario.

Nel primo tempo la manovra è apparsa lenta e prevedibile, con pochi spazi contro un’Irlanda del Nord ordinata e compatta. “Eravamo impauriti nelle giocate”, ha aggiunto Tonali, spiegando come la squadra abbia faticato a esprimere il proprio gioco nei minuti iniziali.

La svolta è arrivata proprio con il suo gol: una rete che ha avuto un valore non solo tecnico, ma soprattutto mentale. “Dovevamo vincere in qualsiasi modo. Il gol ha scacciato la tensione”, ha dichiarato. Da quel momento, l’Italia si è sciolta, trovando maggiore fluidità e sicurezza fino al raddoppio firmato da Moise Kean.

Tonali ha poi evidenziato la crescita nella ripresa: una squadra più libera, più consapevole, capace di gestire meglio ritmo e spazi. Il successo diventa così un segnale importante, non solo per la classifica ma anche per la tenuta mentale del gruppo.

Non è mancato un riferimento allo spirito collettivo e al lavoro del commissario tecnico Gennaro Gattuso: “Siamo tutti collegati da un filo”, ha spiegato, sottolineando la compattezza dello spogliatoio.

In definitiva, la vittoria contro l’Irlanda del Nord consegna un’Italia ancora imperfetta ma resiliente. E nelle parole di Tonali si legge chiaramente la chiave della serata: prima la paura, poi la liberazione. Un passaggio fondamentale per continuare il cammino.