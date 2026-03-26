Italia Under 21, una serata da ricordare: 4‑0 alla Macedonia del Nord

EMPOLI – L’Italia Under 21 ha dominato la Macedonia del Nord in una partita valida per le qualificazioni all’Europeo Under 21 2027, imponendosi con un netto 4‑0. Gli Azzurrini hanno imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti, controllando il gioco e creando numerose occasioni pericolose.

La rete iniziale ha sbloccato la gara, permettendo alla squadra di giocare più libera e sicura. Nel corso del match, i giovani azzurri hanno mostrato grande organizzazione difensiva, precisione nei passaggi e capacità di finalizzare tutte le occasioni costruite. La superiorità tecnica e atletica è stata evidente, con il controllo della partita mai in discussione.

Il secondo tempo ha confermato il dominio italiano, con altre tre reti che hanno chiuso definitivamente il match. La Macedonia del Nord ha provato a reagire, ma non è riuscita a trovare spazi per rendere la gara più equilibrata.

Con questa vittoria l’Italia Under 21 consolida la propria posizione nel girone e si presenta alle prossime sfide di qualificazione con grande fiducia. La squadra ha dimostrato di avere qualità, maturità e continuità di rendimento, elementi fondamentali per puntare a una qualificazione sicura alla fase finale del torneo europeo.

IL TABELLINO DI ITALIA U21-MACEDONIA U21

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli (46′ Kayode), Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani (58′ Venturino), Dagasso; Cherubini (58′ Fini), Ekhator (82′ Raimondo), Koleosho (74′ Cacciamani). Ct. Baldini.

MACEDONIA DEL NORD U21 (4-2-3-1): Ljupke; Arizankoski, Meliqi, Djekov, Hamza; Angelov (69′ Latifi), Maslarov (58′ Sofijanovski); Danev (84′ Stojanov), Durakov (58′ Gjorgevski), Trajkov, Gashtarov. Ct. Stanic.

Marcatori: 4′ Ndour, 49′ Lipani, 50′ Ekhator, 86′ rig. Fini

Arbitro: Dickinson (Scozia)

Ammoniti: Lipani (I), Favasuli (I), Angelov (M)