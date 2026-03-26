ItaIa Under 21, Baldini: “squadra in crescita e piena di fiducia “

EMPOLI – Una prestazione convincente quella offerta dall’Italia Under 21 contro la Macedonia del Nord Under 21, e al termine della partita il commissario tecnico Silvio Baldini ha espresso grande soddisfazione per la prova della sua squadra. Gli Azzurrini hanno dominato il confronto, imponendosi con un netto 4‑0 in una serata che ha confermato la solidità e la qualità del gruppo in vista degli impegni di qualificazione al Campionato Europeo Under 21 2027.

Baldini ha sottolineato come la prestazione sia il frutto di un percorso di crescita iniziato già da qualche mese, evidenziando la fiducia che la squadra ha saputo costruire nel corso delle ultime uscite. Per l’allenatore, l’atteggiamento messo in campo dai suoi ragazzi è stato fondamentale: coraggio, concretezza e spirito di squadra hanno permesso all’Italia di controllare la gara in ogni fase e di sfruttare con efficacia le occasioni create. Il tecnico ha anche evidenziato come il risultato abbia dato ulteriore consapevolezza agli Azzurrini, un elemento considerato importante in un cammino di qualificazione dove ogni partita è un banco di prova. Baldini ha messo in rilievo il fatto che il successo ottenuto non sia stato frutto del caso, ma di una prestazione sostenuta e ben costruita, con la squadra capace di esprimersi a buon ritmo e di mantenere alta la concentrazione per tutti i 90 minuti. Con questa affermazione l’Italia Under 21 guarda con fiducia alle prossime sfide del girone di qualificazione, confermando la bontà del lavoro svolto dal gruppo e la solidità del progetto tecnico.