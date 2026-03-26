O’Neill elogia i suoi ragazzi nonostante la sconfitta con l’Italia

Bergano – Nonostante la sconfitta per 2-0 contro l’Italia, il commissario tecnico dell’Irlanda del Nord, Michael O’Neill, ha voluto sottolineare il grande impegno dei suoi giocatori. La partita, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, ha visto gli Azzurri imporsi con merito, ma O’Neill ha scelto di guardare al futuro con ottimismo.

“Non potevo chiedere di più dai miei ragazzi – ha dichiarato O’Neill – il nostro piano di gioco nel primo tempo è stato eccellente e abbiamo concesso pochissimo. Una volta andati sotto, è diventato difficile recuperare, ma la prestazione della squadra è stata positiva”.

Il tecnico nordirlandese ha anche evidenziato l’aspetto generazionale della sua squadra: “L’età media dell’undici titolare era di circa 22 anni. Questo gruppo ha qualità e potenziale: la sconfitta di stasera non cancella quanto di buono abbiamo mostrato”.

Alla vigilia della partita, O’Neill aveva mostrato fiducia e serenità: “Non abbiamo paura e abbiamo tutto da guadagnare – aveva detto – la pressione per vincere è tutta sugli Azzurri. L’Italia è forte e da rispettare, ma non ha più un Totti o un Del Piero: questo è il nostro momento per giocare da squadra compatta e sfruttare ogni occasione”.

Nonostante l’amarezza per il risultato, O’Neill ha voluto chiudere con un messaggio di incoraggiamento: “I miei ragazzi sono delusi, ma sono anche determinati a crescere. Questo è solo l’inizio di un percorso che può portarci lontano”.

L’Italia, dal canto suo, si conferma favorita per il proseguimento delle qualificazioni, ma il tecnico nordirlandese ha dimostrato con le sue parole che anche le sconfitte possono avere un valore formativo e motivante.