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Italia -Iranda del Nord … ci siamo! Le formazioni ufficiali

Italia -Iranda del Nord … ci siamo! Le formazioni ufficiali

Marzo 26, 2026
scritto daRedazione

Manca poco alle ore 20,45 quando l’Italiua scenderà in campo alla stadio New Balance Arena di Bergamo nella sfida contro l’Irlanda del Nord , nella gara playoff qualificzioni Mondiali 2026.

Ecco le formazioni ufficiali

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

A disp. Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Gatti, Scalvini, Palestra, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Pisilli, Raspadori, Esposito. Ct: Gattuso.

Irlanda del Nord (3-5-2): P.Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin, Devenny, S. Charles, Galbraith, Spencer; Price, Donley.

A disp. Hazard, Peacock-Farrell, Toal, Atcheson, Brown, Saville, Lyons, Marshall, Kelly, Smyth, Reid, Magennis. Ct: O’Neill.

Marzo 26, 2026
scritto daRedazione
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