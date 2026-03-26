Italia -Iranda del Nord … ci siamo! Le formazioni ufficiali

Manca poco alle ore 20,45 quando l’Italiua scenderà in campo alla stadio New Balance Arena di Bergamo nella sfida contro l’Irlanda del Nord , nella gara playoff qualificzioni Mondiali 2026.
Ecco le formazioni ufficiali
Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.
A disp. Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Gatti, Scalvini, Palestra, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Pisilli, Raspadori, Esposito. Ct: Gattuso.
Irlanda del Nord (3-5-2): P.Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin, Devenny, S. Charles, Galbraith, Spencer; Price, Donley.
A disp. Hazard, Peacock-Farrell, Toal, Atcheson, Brown, Saville, Lyons, Marshall, Kelly, Smyth, Reid, Magennis. Ct: O’Neill.