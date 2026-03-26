Errani e Paolini volano in semifinale a Miami: dominio azzurro nel WTA 1000

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Prosegue il grande momento del tennis italiano al Miami Open, dove Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano con autorità l’accesso alle semifinali del torneo di doppio femminile.

La coppia azzurra, accreditata della testa di serie numero uno, ha superato nei quarti di finale il duo composto da Asia Muhammad ed Erin Routliffe con un netto 6-3, 6-1, al termine di una partita praticamente a senso unico. Dopo un primo set gestito con solidità, Errani e Paolini hanno alzato ulteriormente il livello nel secondo parziale, imponendo ritmo, precisione e grande intesa tattica.

Il match ha evidenziato tutti i punti di forza della coppia italiana: l’esperienza e la visione di gioco di Errani, unite alla brillantezza e alla potenza di Paolini. Le due azzurre non hanno concesso spiragli alle avversarie, dominando gli scambi da fondo e mostrando grande efficacia anche a rete.

L’approdo in semifinale conferma l’ottimo stato di forma del duo, sempre più protagonista nel circuito maggiore. A Miami, uno dei tornei più prestigiosi della stagione dopo gli Slam, le due italiane stanno dimostrando di poter ambire seriamente al titolo.

In semifinale, Errani e Paolini affronteranno una coppia di alto livello internazionale, in una sfida che si preannuncia combattuta. Ma alla luce della prestazione offerta nei quarti, le aspettative restano alte: il sogno di una vittoria in Florida è più vivo che mai.

Il tennis italiano femminile sorride e guarda avanti: a Miami, la corsa continua