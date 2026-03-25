Champions League: la Pro Recco vince 13‑10 contro la Mladost Zagabria e rafforza il primato nel Gruppo B

La Spezia, 25 marzo 2026 – Nella serata di mercoledì 25 marzo, nella seconda giornata della fase a gironi dei quarti di finale della European Aquatics Champions League di pallanuoto maschile, Pro Recco ha ottenuto una vittoria di grande peso battendo l’HAVK Mladost Zagabria con il punteggio di 13‑10. Questo successo consente ai campioni d’Italia di consolidare il comando del Gruppo B e di continuare la loro marcia verso i quarti di finale della competizione europea. L’incontro, giocato davanti a un pubblico caloroso, è iniziato con la squadra ligure determinata a imporre il proprio ritmo. Pur subendo una reazione nel corso della seconda metà della sfida da parte degli avversari croati, la Pro Recco ha mantenuto il controllo, gestendo il vantaggio accumulato e portando a casa i tre punti. Tra i protagonisti della serata l’attacco genovese ha trovato soluzioni efficaci in più occasioni, riuscendo a superare la difesa avversaria con regolarità. La prestazione odierna conferma Pro Recco come una delle principali candidate alla qualificazione alla fase successiva del torneo europeo. Con questo risultato, la formazione italiana mantiene la propria imbattibilità nel girone e si avvicina con maggiore tranquillità alla conquista di un posto tra le migliori otto squadre d’Europa.