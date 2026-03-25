Volley – Perugia espugna Las Palmas: vittoria al tie‑break nei quarti di Champions League

Las Palmas, 24 marzo 2026 – Una serata di grande volley per la Sir Sicoma Monini Perugia, che conquista una vittoria esterna al cardiopalma contro Guaguas Las Palmas nella gara di andata dei quarti di finale di CEV Champions League 2025‑26.

Il match si è concluso 3‑2 per gli umbri, con i parziali 23‑25, 19‑25, 25‑21, 23‑25, 15‑13. Dopo un avvio difficile, con i padroni di casa avanti 2‑0 nei set, Perugia ha mostrato grande carattere, pareggiando i conti e imponendosi in un tie‑break tiratissimo, dimostrando resilienza e capacità di reazione nei momenti decisivi.

La prestazione dei Block Devils è stata guidata da giocate di livello internazionale, con ottimi contributi sia a muro sia in attacco. La squadra allenata da [allenatore se vuoi aggiungere] ha così messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla Final Four, che si deciderà nel ritorno a Perugia la prossima settimana.

I tifosi umbri possono festeggiare una vittoria che, oltre al punteggio, conferma la competitività della squadra ai massimi livelli del volley europeo. La tensione però resta alta: il ritorno in casa sarà una sfida tutta da vivere, con Guaguas Las Palmas pronta a giocarsi le proprie chance davanti al proprio pubblico.

Con questa vittoria, Perugia dimostra di avere ambizioni concrete in Champions League, confermandosi tra le grandi d’Europa e regalando emozioni indimenticabili ai propri sostenitori.