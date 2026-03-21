Pallavolo Giovanile, Mednow Volley nasce un nuovo modello di sviluppo

La vittoria di una squadra è un risultato. La crescita di tutte è una rivoluzione.”
Al via Mednow Volley, progetto che mette in rete società, competenze e visione tecnica
Milano, 18 marzo 2026 – Prende ufficialmente il via Mednow Volley, un progetto dedicato allo sviluppo della pallavolo
giovanile che introduce un modello organizzativo fondato sulla sinergia tra società sportive, sulla condivisione delle
competenze e su una visione tecnica comune.
Mednow Volley è un sistema collaborativo che mette in rete realtà sportive mantenendone identità e radicamento
territoriale, ma coordinandole sotto una direzione tecnico-sportiva condivisa. Non si tratta di una fusione tra club né di
una struttura gerarchica, bensì di un ecosistema in cui società, allenatori e strutture lavorano insieme lungo un percorso
comune orientato alla crescita delle atlete e allo sviluppo delle organizzazioni coinvolte.
Saranno coinvolte oltre 1.000 atlete e uno staff di 30 allenatori, all’interno di un modello che prevede programmi di
allenamento coerenti tra le diverse categorie giovanili, momenti di confronto tra tecnici e un coordinamento strutturato
delle attività.
Dichiara Marco Giugni, CEO & Founder di Mednow.it: “Mednow Volley nasce dall’idea che la vera forza dello sport
non stia nella competizione tra le società, ma nella capacità di costruire insieme un progetto più grande. Mettere in rete
le competenze e creare una visione tecnica comune significa offrire alle atlete un percorso di crescita più solido e
strutturato.”
Accanto all’aspetto tecnico, il progetto promuove una cultura basata sul rispetto, sulla responsabilità educativa e sulla
costruzione di un ambiente positivo per le giovani atlete, condiviso da allenatori, dirigenti e famiglie.
Tra le società aderenti:
- Propatria Volley Milano, la Presidente Enrica Bertolini dichiara:
“Abbiamo accolto con convinzione questa opportunità perché crediamo che il futuro dello sport passi anche
dalla capacità di costruire progetti condivisi. Entrare in Mednow Volley significa aprirsi a nuove prospettive di
crescita per le nostre atlete e rafforzare il lavoro che la nostra società porta avanti da anni sul territorio.”
- Polisportiva Coop Novate, la Presidente Isabella Boscarato della commenta:
“L’ingresso in Mednow Volley nasce dalla volontà di offrire alle nostre atlete un percorso strutturato e
orientato alla crescita. Con questo passo, la Polisportiva Coop Novate conferma il proprio impegno verso un
modello sportivo moderno, coordinato e orientato al lungo periodo.”
- ASPES Volley ASD, il direttore generale Tommaso Nalin, aggiunge:
“Per ASPES era vitale dare continuità ai successi raggiunti. Unire le forze con una realtà d’eccellenza
nazionale ci permette di garantire alle nostre atlete massime opportunità di crescita senza perdere il legame con
il territorio.”