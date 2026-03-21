Pallavolo Giovanile, Mednow Volley nasce un nuovo modello di sviluppo



La vittoria di una squadra è un risultato. La crescita di tutte è una rivoluzione.”

Al via Mednow Volley, progetto che mette in rete società, competenze e visione tecnica

Milano, 18 marzo 2026 – Prende ufficialmente il via Mednow Volley, un progetto dedicato allo sviluppo della pallavolo

giovanile che introduce un modello organizzativo fondato sulla sinergia tra società sportive, sulla condivisione delle

competenze e su una visione tecnica comune.

Mednow Volley è un sistema collaborativo che mette in rete realtà sportive mantenendone identità e radicamento

territoriale, ma coordinandole sotto una direzione tecnico-sportiva condivisa. Non si tratta di una fusione tra club né di

una struttura gerarchica, bensì di un ecosistema in cui società, allenatori e strutture lavorano insieme lungo un percorso

comune orientato alla crescita delle atlete e allo sviluppo delle organizzazioni coinvolte.



Saranno coinvolte oltre 1.000 atlete e uno staff di 30 allenatori, all’interno di un modello che prevede programmi di

allenamento coerenti tra le diverse categorie giovanili, momenti di confronto tra tecnici e un coordinamento strutturato

delle attività.

Dichiara Marco Giugni, CEO & Founder di Mednow.it: “Mednow Volley nasce dall’idea che la vera forza dello sport

non stia nella competizione tra le società, ma nella capacità di costruire insieme un progetto più grande. Mettere in rete

le competenze e creare una visione tecnica comune significa offrire alle atlete un percorso di crescita più solido e

strutturato.”

Accanto all’aspetto tecnico, il progetto promuove una cultura basata sul rispetto, sulla responsabilità educativa e sulla

costruzione di un ambiente positivo per le giovani atlete, condiviso da allenatori, dirigenti e famiglie.

Tra le società aderenti: