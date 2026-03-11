FIS al fianco di Zaynab Dosso, campionessa della Nazionale Italian di Atletica

La partnership nasce dalla profonda coerenza tra il percorso sportivo dell’atleta e l’approccio che guida l’azienda: impegno, determinazione, orientamento al risultato e centralità del contributo individuale nel gioco di squadra

Comunicato stampa

Montecchio Maggiore (VI), 11 marzo 2026 – FIS, azienda italiana leader e uno dei principali operatori in Europa nello sviluppo e nella produzione di principi attivi (APIs) per l’industria farmaceutica globale, avvia una collaborazione per il 2026 con Zaynab Dosso, velocista della Nazionale italiana di atletica.

Tra le atlete simbolo della nuova generazione azzurra e punto di riferimento per lo sport femminile, Zaynab Dosso si è affermata ai vertici dell’atletica leggera internazionale conquistando nel 2025 il titolo europeo indoor dei 60 metri e l’argento mondiale nella stessa specialità. Prima italiana a correre i 60 metri in meno di 7” – traguardo raggiunto il 22 febbraio 2026 nell’ultima tappa del World Indoor Tour a Torun, dove tornerà a fine marzo per i Campionati Mondiali – è primatista nazionale dei 60 e dei 100 metri piani e parte della staffetta 4×100. Domenica 1° marzo ha confermato il titolo nazionale nei 60 metri ai Campionati Italiani Assoluti Indoor ad Ancona.

Le ragioni della partnership nascono dalla condivisione di valori e comportamenti comuni al mondo di FIS e a quello dell’atletica: combinazione di talento e competenze, preparazione rigorosa, coraggio nel raccogliere le sfide, chiarezza degli obiettivi e impegno verso l’eccellenza. La sinergia tra abilità individuali e lavoro di squadra permette di alzare continuamente l’asticella e di esprimere le proprie capacità trasformando l’obiettivo in conquiste concrete. Elementi decisivi per competere ai massimi livelli, nello sport come nell’impresa.

«Siamo orgogliosi di sostenere un’atleta come Zaynab Dosso perché per noi significa affiancare un percorso costruito sull’ambizione di superare i propri limiti avendo cura di ogni fase della preparazione. In FIS, affidabilità, velocità e precisione sono al centro di ogni azione quotidiana: è il Purpose che ci guida nel trasformare determinazione e competenze scientifiche e industriali in risultati di eccellenza», ha dichiarato Daniele Piergentili, AD e Presidente di FIS.

«Sono molto felice e profondamente grata per l’inizio di questa collaborazione con FIS. È un’azienda con cui sento di condividere valori fondamentali come resilienza, dedizione e il costante desiderio di migliorarsi ogni giorno. Per me è motivo di grande orgoglio poter associare il mio percorso sportivo a una realtà che crede negli stessi principi che guidano il mio lavoro quotidiano», ha commentato Zaynab Dosso.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno con cui FIS affianca alla propria attività industriale progetti a favore delle comunità in cui opera, promuovendo arte, cultura e sport come strumenti di crescita e inclusione. In questo contesto, la collaborazione con Zaynab Dosso testimonia l’attenzione dell’Azienda verso percorsi capaci di valorizzare il talento, affrontare contesti competitivi complessi e generare valore duraturo.