Frogs Legnano pronti al debutto casalingo contro i Warriors Bologna

IFL 2026: FROGS LEGNANO PRONTI PER LA PRIMA PARTITA

IL 15 MARZO ESORDIO IN CASA ALLO STADIO MARI CONTRO WARRIORS BOLOGNA

Legnano, 10 marzo 2026 – I FROGS Legnano sono pronti a scendere in campo per la prima partita della stagione 2026 della Italian Football League (IFL), la massima divisione del football americano in Italia. L’appuntamento è per domenica 15 marzo alle ore 15:00 allo Stadio Giovanni Mari di Legnano, dove i neroargento affronteranno i Warriors Bologna.

Dopo due bye week nelle prime giornate – il campionato è ufficialmente iniziato sabato 28 febbraio – i FROGS scendono finalmente in campo e lo fanno davanti al pubblico di casa, nello stadio che fu teatro di tante vittorie neroargento, fra cui il titolo europeo (Eurobowl) vinto proprio al Mari contro gli Amsterdam Crusaders nel 1989.

I FROGS Legnano vengono da una straordinaria stagione 2025, che li ha portati a disputare i playoff fino alla semifinale di campionato, consacrandoli stabilmente tra le squadre di vertice della IFL. Proprio da quel risultato si riparte con ambizioni ancora più alte, un roster rinforzato e l’esperienza internazionale di due nuovi coach americani arrivati quest’anno: l’Head Coach e Offensive Coordinator Cody Kent e il Defensive Coordinator Logan Dykstra.

“Lo scorso anno ci siamo fermati a un passo dalla finale. Quest’anno vogliamo arrivarci davvero”, commenta il presidente dei FROGS Legnano, Ettore Guarneri. “Abbiamo lavorato molto durante l’offseason per rafforzare ulteriormente la squadra e costruire uno staff tecnico di solida esperienza internazionale. L’obiettivo è continuare a crescere e competere ai massimi livelli: vogliamo onorare la nostra storia e offrire ai nostri tifosi e a tutto il pubblico un campionato intenso e spettacolare. Perciò invitiamo tutti allo Stadio Mari, già da domenica 15: energia e adrenalina non mancheranno”.

Oltre alla partita del 15 marzo, i FROGS giocheranno allo Stadio Mari anche il 12 aprile contro Aquile Ferrara. Successivamente, il calendario sportivo dell’impianto lascerà spazio alla preparazione del Palio di Legnano, e per questo le restanti partite casalinghe della regular season si disputeranno nel vicino Centro Sportivo di Magnago, dove i FROGS affronteranno Giaguari Torino il 3 maggio e Guelfi Firenze il 24 maggio.

Le trasferte della stagione regolare dei FROGS prevedono invece Roma il 22 marzo per affrontare Lazio Marines, il derby contro Rhinos Milano il 18 aprile al Velodromo Vigorelli, Ancona il 25 aprile contro Dolphins e infine Parma nel weekend del 30 maggio contro Panthers.

L’avvio del Campionato IFL 2026 è coinciso anche con un momento storico per il Football Americano in Italia: a febbraio, infatti, la Federazione Italiana di American Football (FIDAF) ha annunciato la trasformazione della Italian Football League in una vera lega strutturata con governance autonoma e modello industriale, attraverso la costituzione della Italian Football League Srl (IFL Srl), la società che gestirà in forma operativa e commerciale il Campionato di Prima Divisione della Federazione Italiana di American Football (FIDAF).

Il primo passo per arrivare a questo passaggio storico è stata la costituzione di IFL Alliance, associazione senza scopo di lucro che rappresenta le società partecipanti alla massima serie, con la finalità di promuovere, coordinare e organizzare il Campionato di Prima Divisione, e a cui FIDAF ha formalmente ceduto i diritti del Campionato. I FROGS sono fra le società costituenti la IFL Alliance e il nostro presidente. Ettore Guarneri, è stato nominato vicepresidente della IFL Alliance.

“La costituzione della Lega è un passaggio cruciale e necessario per permettere lo sviluppo del Football Americano in Italia, creare opportunità di visibilità e attrattività per investitori e pubblico. Come FROGS crediamo in questo progetto e ci siamo impegnati a fare la nostra parte per costruire insieme i prossimi passi di questo processo di sviluppo” conclude Guarneri.

________________________________________

CALENDARIO REGULAR SEASON 2026 – FROGS LEGNANO

Week 03 – Domenica 15 marzo, ore 15:00

FROGS Legnano vs Warriors Bologna

Stadio G. Mari – Via Carlo Pisacane, Legnano (MI)

Week 04 – Domenica 22 marzo, ore 15:00

Lazio Marines vs FROGS Legnano

CS Dabliu Eur – Viale Egeo 98, Roma

Week 06 – Domenica 12 aprile, ore 16:00

FROGS Legnano vs Aquile Ferrara

Stadio G. Mari – Legnano (MI)

Week 07 – Sabato 18 aprile, ore 18:00

Rhinos Milano vs FROGS Legnano

Velodromo Vigorelli – Milano

Week 08 – Sabato 25 aprile ore 19:00

Dolphins Ancona vs FROGS Legnano

C.S. Nelson Mandela – Ancona

Week 09 – Domenica 3 maggio, ore 16:00

FROGS Legnano vs Giaguari Torino

C.S. Magnago – Magnago (MI)

Week 12 – Domenica 24 maggio, ore 16:30

FROGS Legnano vs Guelfi Firenze

C.S. Magnago – Magnago (MI)

Week 13 – 30/31 maggio (giorno, ora e campo da definire)

Panthers Parma vs FROGS Legnano

I FROGS Legnano

Team storico del Football americano in Italia, fondato nel 1977, fu una delle prime società nate sull’onda della presenza americana nelle basi NATO. Vincitore di 6 Campionati italiani, 1 Coppa Italia e 1 Campionato Europeo Senior, oltre a 2 Campionati giovanili Tackle Under 21, è tutt’oggi una delle squadre di vertice nel Campionato Italiano di 1° Divisione Tackle (IFL), concludendo la scorsa stagione in semifinale. Partecipa, inoltre, ai Campionati Tackle giovanili e ai Campionati Flag – disciplina olimpica dal 2028 – nelle categorie Senior maschile e femminile, e Junior (miste). Ogni anno diversi suoi atleti sono convocati nella Nazionale, rappresentando quindi l’Italia nelle competizioni mondiali ed europee.

Foto photowebpam – Vittorio Crespi