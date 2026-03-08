SuperG Coppa del Mondo: doppietta azzurra in Val di Fassa Elena Curtoni, Asja Zenere

SuperG di Val di Fassa valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino festeggia òe azzurre Enena Cutroni e Asja Zenere c con una magbifica doppiuetta a. A vincere, infatti, è Elena Curtoni, che firma il miglior tempo chiudendo in 1’29″07 e anticipando Lie (+0″26). Al terzo posto, a sorpresa, Asja Zenere: la veneta, a +0″27, si prende il primo podio in carriera. Ottava Laura Pirovano, nona Sofia Goggia. Si riapre la classifica di specialità.