Serie A: derby Milan-Inter. L’ex Rossonero Andriy Shevchenko detine il record di gol (14)

Domani sera , alle ore 20,45 Stadio di San Siro , il derbu della ‘Madonnina’, Milan-Inter. I Rossoneri alla ricerca di un successo per ridurre lo svantaggio in classifica dai Nerazzurri.

Ecco le statistiche principali del Derby di Milano (Milan vs Inter) nella storia dei campionati di Serie A e nei precedenti ufficiali:

Bilancio storico (tutte competizioni)

Partite totali storiche: ~246 (aggiornate al 2025/26)

Vittorie Inter: 91

Vittorie AC Milan: 83

Pareggi: 71

Statistiche nei campionati di Serie A

Incontri in Serie A: ~182–183 derby disputati

Vittorie Inter: 70

Vittorie AC Milan: 56

Pareggi: 57

In Serie A, quindi, l’Inter ha mantenuto un vantaggio complessivo nei confronti rispetto al Milan storico.

Gol segnati nel derby

Gol Inter (tutte le competizioni): 260 in Serie A (più altri in coppe)

L’Inter ha spesso dominato il derby negli ultimi anni con serie di vittorie consecutive in tutte le competizioni (anche in Serie A).

Tuttavia, il Milan ha ottenuto successi importanti nella stagione 2024‑25 e 2025‑26, incluse vittorie in Serie A e nella Supercoppa Italiana.

Il giocatore che ha realizzato più reti nei derbi Milan -Inter

Andriy Shevchenko è uno dei giocatori con più gol nel derby, con almeno 14 reti nella storia delle sfide contro l’Inter.