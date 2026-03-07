Al via le Paralimpiadi Invernali Milano – Cortina 2026

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A finale : NAPOLI- TORINO 2-1
Marzo 7, 2026
scritto daRedazione

– Una notte di emozioni, spettacolo e inclusione ha dato il via ufficiale ai XIV Giochi Paralimpici Invernali. La cerimonia di inaugurazione, svoltasi all’Arena di Verona, ha celebrato lo spirito dei Giochi con il tema “Life in Motion”, simbolo del coraggio, della determinazione e della passione degli atleti paralimpici.

L’evento, trasmesso in diretta a livello internazionale, ha combinato performance artistiche, musica, luci e tecnologia immersiva, creando uno spettacolo mozzafiato che ha incantato il pubblico presente e milioni di spettatori a casa. Artisti italiani e internazionali si sono esibiti per rendere omaggio alla diversità e alla forza dello sport paralimpico.

La Sfilata delle Nazioni

Il momento clou della serata è stata la sfilata delle nazioni, con gli atleti provenienti da oltre 45 paesi. Ognuna ha sfilato con bandiera e uniforme ufficiale, accolti dagli applausi calorosi del pubblico. L’ingresso dei portabandiera è stato accompagnato da un’intensa colonna sonora originale, pensata per evocare l’unità e la determinazione di tutti gli sportivi.

L’Accensione del Braciere Paralimpico

Un momento particolarmente emozionante è stata l’accensione del braciere paralimpico, simbolo dell’inizio dei Giochi. La torcia è stata trasportata da atleti con disabilità diverse, passando di mano in mano in un percorso che ha sottolineato inclusione, collaborazione e speranza.

Messaggi di Inclusione e Sostenibilità

Nel corso della cerimonia, diversi interventi hanno ricordato l’importanza di abbattere le barriere fisiche e culturali, e il rispetto per l’ambiente, in linea con la visione dei Giochi di Milano‑Cortina 2026 come evento sostenibile e accessibile a tutti.

Il Futuro dei Giochi Paralimpici

Con la cerimonia di apertura, le Paralimpiadi Invernali 2026 si confermano un palcoscenico globale non solo per lo sport, ma anche per inclusione, innovazione e celebrazione della diversità umana. Nei prossimi giorni, gli atleti si sfideranno nelle discipline di sci alpino, sci di fondo, biathlon, snowboard, hockey su slittino e curling in carrozzina, in una competizione che promette emozioni uniche e imprevedibili.

