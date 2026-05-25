Serie A .- Giudice Sportivo 38a Giornata

Il sipario sulla Serie A si chiude tra tensioni, nervosismo e pesanti provvedimenti disciplinari. Dopo la 38ª giornata di campionato, il giudice sportivo ha emesso una lunga serie di squalifiche e ammende che coinvolgono giocatori e società, con la Cremonese tra i club maggiormente colpiti.

La decisione più severa riguarda Alberto Grassi, fermato per ben quattro giornate. Il centrocampista della Cremonese è stato punito per aver pronunciato un’espressione blasfema e per essersi poi avvicinato in maniera minacciosa al direttore di gara, arrivando anche a spingerlo leggermente durante le proteste.

Mano pesante anche nei confronti di Christian Kabasele dell’Udinese, squalificato per due turni dopo un calcio rifilato a un avversario a pallone lontano. Stessa sanzione per Milan Djuric, che pur trovandosi in panchina avrebbe fatto ingresso sul terreno di gioco insultando un assistente arbitrale.

Sono invece stati fermati per una giornata David Okereke, Nicolas Valentini, Sascha Britschgi, Henrikh Mkhitaryan, Ylber Ramadani e Jamie Vardy, tutti sanzionati in seguito agli episodi dell’ultimo weekend di campionato.

Oltre alle squalifiche, sono arrivate anche diverse multe ai club. Il Lecce dovrà versare 15mila euro, mentre alla Cremonese è stata inflitta un’ammenda da 12mila euro. Sanzioni economiche anche per Bologna, Udinese, Roma e Torino.

Un finale di stagione infuocato che conferma il clima tesissimo vissuto nelle ultime giornate di Serie A, tra nervi tesi, proteste e decisioni disciplinari destinate a far discutere ancora a lungo.