Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Napoli, l’addio perfetto di Conte: Højlund stende l’Udinese, De Bruyne illumina il Maradona Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Atalanta , scossa totatle: arrivano Sarri e Giuntoli, finisce l'era di Palladino
Serie A 2026/2027, ufficiali le date: si parte ad Agosto, corsa finale fino a Maggio
Italia, Baldini cambia tutto: Nazionale giovanissima per le afide contro Grecia e Lussemburgo

Serie A 2026/2027, ufficiali le date: si parte ad Agosto, corsa finale fino a Maggio

Maggio 25, 2026
scritto daRedazione

La nuova stagione della Serie A ha finalmente il suo calendario ufficiale. La Lega ha definito tutte le principali date del campionato 2026/2027, preparando un’annata che si preannuncia lunga, intensa e ricca di appuntamenti decisivi tra lotta scudetto, corsa europea e battaglia salvezza.

Il massimo campionato italiano scatterà domenica 23 agosto 2026 e accompagnerà tifosi e squadre fino al 30 maggio 2027, giorno in cui si chiuderà definitivamente la stagione. Un percorso fitto di impegni che vedrà le squadre affrontare anche due turni infrasettimanali, programmati per il 28 ottobre e per il 6 gennaio, nel tradizionale appuntamento dell’Epifania.

Nel corso dell’anno non mancheranno le pause dedicate alle nazionali. La Serie A si fermerà infatti in quattro diverse occasioni: tra fine settembre e inizio ottobre, poi a novembre e infine a marzo, finestre ormai fondamentali per gli impegni internazionali.

Definito anche il programma della Coppa Italia, pronta a partire addirittura prima del campionato. Il torneo scatterà il 9 agosto con il turno preliminare, seguito dai trentaduesimi e dai sedicesimi nelle settimane immediatamente successive.

La competizione entrerà poi nel vivo durante l’inverno con gli ottavi di finale, mentre quarti e semifinali accompagneranno la primavera calcistica italiana fino alla finalissima del 19 maggio 2027, data in cui verrà assegnato il trofeo.

Con il calendario ormai ufficiale, i club possono iniziare a pianificare nel dettaglio la prossima stagione: dal mercato estivo ai ritiri, fino alla gestione di un’annata che si annuncia ancora una volta durissima sotto ogni punto di vista.

La corsa alla Serie A 2026/2027 è ufficialmente cominciata.

Maggio 25, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Atalanta , scossa totatle: arrivano Sarri e Giuntoli, finisce l'era di Palladino

Maggio 25, 2026
Articolo successivo

Italia, Baldini cambia tutto: Nazionale giovanissima per le afide contro Grecia e Lussemburgo

Maggio 25, 2026

Recommended for You

Supercoppa Italiana, cambia tutto: Arabia sempre più lontana , la Lega pronta alla decisione finale

Il Napoli salua Conte, il tecnico “Il mio percorso era già concluso”. Addio dopo scudetto e Supercoppa”