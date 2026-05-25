Serie A 2026/2027, ufficiali le date: si parte ad Agosto, corsa finale fino a Maggio

La nuova stagione della Serie A ha finalmente il suo calendario ufficiale. La Lega ha definito tutte le principali date del campionato 2026/2027, preparando un’annata che si preannuncia lunga, intensa e ricca di appuntamenti decisivi tra lotta scudetto, corsa europea e battaglia salvezza.

Il massimo campionato italiano scatterà domenica 23 agosto 2026 e accompagnerà tifosi e squadre fino al 30 maggio 2027, giorno in cui si chiuderà definitivamente la stagione. Un percorso fitto di impegni che vedrà le squadre affrontare anche due turni infrasettimanali, programmati per il 28 ottobre e per il 6 gennaio, nel tradizionale appuntamento dell’Epifania.

Nel corso dell’anno non mancheranno le pause dedicate alle nazionali. La Serie A si fermerà infatti in quattro diverse occasioni: tra fine settembre e inizio ottobre, poi a novembre e infine a marzo, finestre ormai fondamentali per gli impegni internazionali.

Definito anche il programma della Coppa Italia, pronta a partire addirittura prima del campionato. Il torneo scatterà il 9 agosto con il turno preliminare, seguito dai trentaduesimi e dai sedicesimi nelle settimane immediatamente successive.

La competizione entrerà poi nel vivo durante l’inverno con gli ottavi di finale, mentre quarti e semifinali accompagneranno la primavera calcistica italiana fino alla finalissima del 19 maggio 2027, data in cui verrà assegnato il trofeo.

Con il calendario ormai ufficiale, i club possono iniziare a pianificare nel dettaglio la prossima stagione: dal mercato estivo ai ritiri, fino alla gestione di un’annata che si annuncia ancora una volta durissima sotto ogni punto di vista.

La corsa alla Serie A 2026/2027 è ufficialmente cominciata.