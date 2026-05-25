IFL 2026 – Frogs Legnano cedono ai Guelfi 24 – 48

–I FROGS Legnano non riescono a spuntarla contro gli imbattuti Guelfi Firenze, primi in classifica, che si impongono 24-48 nella Week 12 della Italian Football League (IFL) al termine di una partita molto calda anche per il meteo.

La gara si apre subito con ritmi elevati e un bell’intercetto di Saad Ali (#1) per i neroargento, ma poco dopo un fumble restituisce possesso ai Guelfi, che ne approfittano trovando il primo touchdown di Fimiani su corsa, seguito poco dopo da una seconda segnatura ancora del quarterback fiorentino.

Nel secondo quarto i FROGS reagiscono con il touchdown di Caliendo (#19), che riceve un passaggio da 15 yard di Josh Taylor. La trasformazione è realizzata dallo stesso Caliendo, con un cambio di strategia rispetto alle precedenti partite. Firenze torna a segno poco dopo e Legnano accorcia con un field goal da 25 yard di Caliendo. Nel finale del primo tempo un altro turnover favorisce nuovamente i Guelfi, che allungano ulteriormente chiudendo il primo tempo sul punteggio di 10-34.

Nel quarto periodo Firenze segna un nuovo touchdown, i FROGS reagiscono con un bellissimo passaggio da 40 yard di Josh Taylor (#0) per Caliendo, con successiva trasformazione dell’import numero 19.

I Guelfi trovano però ancora la via della end zone, poi nel finale entra in campo per i neroargento il QB Alessandro Zerbo che riesce a servire Niccolò Pulsinelli (#13) per un touchdown che fissa il risultato sul definitivo 24-48.

“Firenze è una squadra molto forte, e lo ha dimostrato anche oggi. Il loro ritmo offensivo è difficile da gestire e il quarterback davvero complicato da contenere” commenta l’head coach dei FROGS, Cody Kent. “Dal punto di vista della nostra offense non sono soddisfatto della prestazione: abbiamo commesso tre fumble, è qualcosa che non può succedere. Ci siamo trovati di nuovo a dover recuperare i nostri stessi errori offensivi, continueremo a lavorare fino a che non avremo più questo problema. Per quanto riguarda gli special team, invece, sono soddisfatto dei miglioramenti mostrati. Abbiamo realizzato il nostro primo field goal stagionale e abbiamo eseguito ottimi punt e kickoff, costringendo spesso l’avversario a partire da posizioni di campo difficili. Spero che li incontreremo di nuovo giocando una partita più pulita”.

FROGS Hall of Fame

Nel corso dell’half time è stato annunciato il quarto nome inserito nella FROGS Hall of Fame: Antonio Adamo, storico offensive tackle dei FROGS negli anni ’80 e protagonista di una delle epoche più vincenti della franchigia.

Con la maglia neroargento Adamo ha conquistato quattro Campionati italiani (1984, 1987, 1988 e 1989), oltre all’Eurobowl, contribuendo anche ai successi della Nazionale italiana con cui ha vestito il ruolo di offensive tackle nella squadra campione d’Europa.

Oltre ai risultati sul campo, Antonio Adamo ha avuto un ruolo fondamentale anche nella storia recente della società, contribuendo alla rifondazione dei FROGS nel 2018 e ricoprendo nei primi anni il ruolo di Vice-presidente. Da sempre impegnato nel custodire e tramandare la memoria storica neroargento, ha contribuito alla creazione di un archivio fotografico e documentale, gestisce la pagina “The Old Frogs” e organizza regolarmente incontri e celebrazioni dedicate agli ex giocatori e ai grandi successi della squadra, restando una presenza costante alle partite casalinghe dei FROGS.

“Antonio è una delle persone che meglio rappresentano lo spirito FROGS” – commenta Ettore Guarneri, Presidente FROGS Legnano. – “Abbiamo condiviso anni importanti fianco a fianco sul campo e so quanto abbia dato a questa squadra, non solo come giocatore ma anche come uomo. Ancora oggi dedica tempo, energie e passione per mantenere viva la nostra storia e il senso di appartenenza che rende speciale questa società. Il suo ingresso nella Hall of Fame è assolutamente meritato”.

Il prossimo appuntamento è a Parma domenica 31 maggio contro Panthers, terzi in classifica, e segna l’ultima partita di Regular Season per i FROGS, che mantengono al momento la seconda posizione nel ranking, che deciderà la classifica finale e quindi il calendario per i playoff, sia come abbinamenti sia come campi in cui si giocheranno le fasi finali del Campionato IFL.