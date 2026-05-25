Napoli , parte la corsa al dopo Conte: Allegri e Italiano si ‘giocano’ la panchina azzurra

Il Napoli è già proiettato verso il futuro. Dopo la separazione con Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis ha avviato le grandi manovre per scegliere il nuovo allenatore che guiderà gli azzurri nella prossima stagione.

Sul tavolo del presidente ci sono idee diverse, profili opposti e una certezza: servirà un tecnico capace di rilanciare il progetto e valorizzare una rosa che nell’ultimo anno ha vissuto alti e bassi.

Tra i nomi più caldi resta quello di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus rappresenta il profilo di esperienza internazionale richiesto dal club: gestione del gruppo, mentalità vincente e capacità di affrontare pressioni da vertice. Anche la situazione del Milan potrebbe favorire uno scenario a sorpresa. Dopo la stagione deludente dei rossoneri e la mancata qualificazione in Champions League, la posizione di Allegri appare meno solida. Le sue recenti dichiarazioni sul futuro non hanno escluso alcuna possibilità e il Napoli osserva con attenzione.

Ma nelle ultime ore stanno crescendo sensibilmente anche le quotazioni di Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore del Bologna, protagonista di un percorso importante in rossoblù, ha aperto pubblicamente all’ipotesi di un addio. Parole che inevitabilmente alimentano le voci sul forte interesse del Napoli.

“Esiste anche la possibilità che io possa lasciare Bologna”, ha spiegato Italiano, confermando un imminente confronto con la società emiliana. Sul Napoli, invece, il tecnico ha mantenuto prudenza ma senza chiudere le porte: “Non so se mi vogliono davvero, so che stanno valutando diversi allenatori”.

Una dichiarazione che ha immediatamente acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Italiano piace per la sua idea offensiva di calcio, per l’intensità del gioco e per la capacità di valorizzare tanti elementi della rosa che con Conte hanno trovato meno spazio.

Ed è proprio qui che potrebbero nascondersi gli indizi più importanti. Durante la conferenza d’addio di Conte, De Laurentiis ha parlato della necessità di riportare al centro alcuni giocatori che nel sistema dell’ex ct erano penalizzati. Un messaggio interpretato da molti come un’apertura verso un allenatore più offensivo e propositivo.

Sullo sfondo restano anche altri nomi monitorati dal club: da Fabio Grosso a Raffaele Palladino, profili emergenti che piacciono per idee e prospettiva. Più fredde, invece, le piste internazionali che portano a Xavi e Iraola.

La sensazione è che il Napoli voglia prendersi ancora qualche giorno prima della decisione definitiva. Ma il casting è ufficialmente iniziato e la corsa alla panchina azzurra entra nel vivo.