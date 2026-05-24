Parma chiude in bellezza: Pellegrino firma il derby, Sassuolo battuto 1-0

Il Parma saluta la stagione con una vittoria importante e di prestigio, aggiudicandosi il derby emiliano contro il Sassuolo per 1-0 al Tardini nella 38ª giornata di Serie A.

La partita si apre con un Parma più propositivo e aggressivo, deciso a cercare subito il vantaggio davanti al proprio pubblico. Con il passare dei minuti, però, il Sassuolo di Grosso prende campo e prova a rendersi pericoloso, trovando anche un’occasione importante al 37’, quando Koné colpisce il palo da buona posizione.

Il primo tempo resta comunque bloccato sullo 0-0, con grande equilibrio e poche vere concessioni da entrambe le difese.

Nella ripresa il Parma aumenta la pressione e prova con maggiore continuità a sbloccare la gara, mentre il Sassuolo appare più attendista, quasi soddisfatto del pareggio. La svolta arriva all’80’.

Sugli sviluppi di un’azione sulla destra, Almqvist mette in mezzo un cross preciso e trova la testa di Mateo Pellegrino, che svetta più in alto di tutti e firma il gol decisivo. È la rete che decide il derby e regala ai gialloblù gli ultimi tre punti della stagione.

Nel finale il Parma gestisce con ordine, senza correre rischi, portando a casa una vittoria meritata per atteggiamento e intensità

IL TABELLINO

Parma-Sassuolo 1-0

Parma (3-5-2): Corvi ; Circati .5, Troilo 6,Valenti (dal 16’ st Ndiaye ); Britschgi (dal 27’ st Almqvist ), Ordonez , Nicolussi Caviglia , Keita (dal 27’ st Sorensen .), Valeri (dal 31’ st Carboni); Pellegrino , Mikolajewski (dal 1’ st Cardinali ). All. Cuesta. A disp. Suzuki, Mazzocchi, Mena, Delprato, Plicco, Tigani, Estevez. All. Cuesta

Sassuolo (4-3-3): Turati (dal 38’ st Zacchi); Coulibaly , Macchioni , Idzes (dal 9’ st Felipe ), Garcia; Thorstvedt , Lipani . (dal 38’ st Volpato ), Koné (dal 20’ st Matic ); Berardi , Pinamonti , Laurienté (dal 20’ st Nzola ). All. Grosso. A disp. Muric, Satalino, Vezzosi, Muharemovic, Doig, Frangella, Iannoni, Nana, Fadera, Moro. All. Grosso

Arbitro: Turrini.

Marcatori: 80’ Pellegrino (P).

Ammoniti: Britschgi (P), Valenti (P); Thorstvedt (S), Macchioni (S).

La squadra chiude così il campionato con 45 punti, mentre il Sassuolo termina all’undicesimo posto con 49 punti, al termine di una stagione comunque positiva ma chiusa senza il colpo nel derby.