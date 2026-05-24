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Italvolley Volley Femminile da urlo: Polonia battuta al tie-break, trionfo azzurro alla Aequilibrium Cup
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Italvolley Volley Femminile da urlo: Polonia battuta al tie-break, trionfo azzurro alla Aequilibrium Cup

Maggio 25, 2026
scritto daRedazione

La Italia femminile pallavolo chiude nel migliore dei modi il quadrangolare AIA Aequilibrium Cup Women Elite disputato a Genova, superando la Polonia al termine di una sfida spettacolare e combattutissima.

Le azzurre si impongono 3-2 (26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11) dopo oltre due ore di gioco intenso, in una partita caratterizzata da continui ribaltamenti e grande equilibrio tra le due squadre.

Gara combattuta e sempre in bilico

L’Italia parte forte e conquista il primo set ai vantaggi, mostrando solidità nei momenti decisivi. La Polonia reagisce subito nel secondo parziale, approfittando di alcune imprecisioni delle azzurre e riportando il match in parità.

Da quel momento la sfida diventa un continuo botta e risposta: l’Italia prova più volte a mettere la testa avanti, ma le polacche restano sempre agganciate nel punteggio, rendendo ogni set estremamente combattuto.

Tie-break decisivo: le azzurre fanno la differenza

Nel quinto set emerge la maggiore lucidità della formazione italiana. Le azzurre partono meglio, prendono subito un piccolo vantaggio e lo gestiscono con maturità fino al 15-11 finale, che vale la vittoria del torneo.

Una prestazione di carattere che conferma la crescita del gruppo e la capacità di reagire nei momenti più difficili.

Manfredini premiata MVP

A fine torneo il premio di miglior giocatrice viene assegnato a Linda Manfredini, protagonista di un’ottima competizione e tra le giocatrici più costanti dell’Italia.

Un successo importante che rafforza fiducia e ambizioni delle azzurre in vista dei prossimi impegni internazionali.

Maggio 25, 2026
scritto daRedazione
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