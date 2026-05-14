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Italia travolgente: la Francia si arrende al debutto delle Azzurre di Velasco
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Italia travolgente: la Francia si arrende al debutto delle Azzurre di Velasco

Maggio 14, 2026
scritto daRedazione

Parte nel migliore dei modi la nuova avventura dell’Italia femminile guidata da Julio Velasco. Nel primo test match disputato a Biella, le Azzurre hanno dominato la Francia imponendosi con un netto 3-0 grazie ai parziali di 25-18, 25-17 e 25-14.

Una prova convincente sotto ogni aspetto per la nazionale italiana, apparsa subito brillante, aggressiva e ben organizzata in campo. Le ragazze di Velasco hanno controllato il ritmo della gara fin dalle prime battute, lasciando pochissimo spazio alla formazione francese.

Il successo di Biella rappresenta un ottimo punto di partenza in vista dei prossimi impegni internazionali e conferma le buone sensazioni attorno al gruppo azzurro.

Le due squadre torneranno ad affrontarsi venerdì alle ore 21 a Novara per il secondo test match della settimana. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW.

Maggio 14, 2026
scritto daRedazione
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