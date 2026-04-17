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Volley, A1 femminile: Conegliano batte Milano e vola sul 2-0 nella finale scudetto
Serie BKT , designazioni 35a giornata

Volley, A1 femminile: Conegliano batte Milano e vola sul 2-0 nella finale scudetto

Aprile 17, 2026
scritto daRedazione

CONEGLIANO – Ancora una prova di forza dell’Imoco Conegliano, che supera Milano e si porta sul 2-0 nella serie finale dei playoff di Serie A1 femminile. Questi i parziali: 21-25, 19-25, 18-25. Per le Pantere allenate da Daniele Santarelli, che puniscono qualsiasi errore delle avversarie, brilla la solita Isabelle Haak, autrice di 22 punti. Non bastano alle milanesi i 15 punti messi a terra da Paola Egonu. Gara 3 di finale, che potrebbe essere decisiva, si giocherà al PalaVerde di Villorba (Treviso) domenica alle 18.

Aprile 17, 2026
scritto daRedazione
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