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Serie BKT , designazioni 35a giornata
Serie A , designazioni 33a giornata

Serie BKT , designazioni 35a giornata

Aprile 17, 2026
scritto daRedazione

SAMPDORIA – MONZAVenerdì 17/04 h 20:30

MANGANIELLO

BAHRI – EL FILALI

IV:      STRIAMO

VAR:  LA PENNA

AVAR:   PICCININI

BARI – VENEZIA h 15:00

DIONISI

ROSSI M. – CEOLIN

IV:      ALLEGRETTA

VAR:   MASSA

AVAR:    GHERSINI

MANTOVA – AVELLINO h 15:00

CALZAVARA

CAPALDO – PASCARELLA

IV:       GALIFFI

VAR:  GIUA

AVAR:    MONALDI

MODENA – FROSINONE h 15:00

AYROLDI

DI GIACINTO – CORTESE

IV:     KOVACEVIC  

VAR:   MAZZOLENI

AVAR:    GUALTIERI

SPEZIA – SUDTIROL h 15:00

ABISSO

MASTRODONATO – COLAIANNI

IV:      TREMOLADA

VAR:   COSSO

AVAR:    DEL GIOVANE

PALERMO – CESENA h. 17:15

COLLU

LUCIANI – BITONTI

IV:     IACOBELLIS

VAR: BARONI

AVAR: RUTELLA

JUVE STABIA – CATANZARO h. 19:30

TURRINI (foto)

EMMANUELE – GRASSO

IV:     PALMIERI

VAR:    MARINI

AVAR:     NASCA

CARRARESE – PESCARA Domenica 19/04 h. 15:00

PEZZUTO

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV:     GALIPO’

VAR:     VOLPI

AVAR:      PAGANESSI

PADOVA – REGGIANA Domenica 19/04 h. 17:15

MUCERA

CATALLO – PRESSATO

IV:       ZANOTTI

VAR:     PRONTERA

AVAR:  DI VUOLO

EMPOLI – VIRTUS ENTELLA Domenica 19/04 h. 19:30

MARINELLI

GARZELLI – LAGHEZZA

IV:       TREMOLADA

VAR:     SANTORO

AVAR:   SOZZA

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