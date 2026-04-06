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Serie B: risultati e marcatori della 33ª giornata
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Serie B: risultati e marcatori della 33ª giornata

Aprile 6, 2026
scritto daRedazione

Serie B protagonista con le sfide valide per il 33esimo turno: al Manuzzi finisce 1-1 tra Cesena e Sudtirol, il Venezia supera l’ostacolo Juve Stabia.

    FROSINONE-PADOVA 2-0

    Marcatori: 25 Raimondo, 29′ Gelli

 

    PALERMO-AVELLINO 2-0

    Marcatori: 12′ Palumbo, 82′ Ranocchia

  

    CESENA-SUDTIROL 1-1

    Marcatori: 3′ Tair (S), 17′ aut. Davi (C)

BARI-MODENA 3-1

    Marcatori: 22′ rig. Moncini (B), 31′ aut. Adorni (B), 80′ Cuni (B), 90′ Ambrosino (M)

    CATANZARO-MONZA 1-1

    Marcatori: 6′ Pontisso (C), 90+6′ rig. Pessina (M)

   MANTOVA – VIRTUS ENTELLA

    Marcatori: 84′ Marras

   

    REGGIANA-PESCARA 1-

    Marcatori: 21′ Olzer (P), 50′ Insigne (P), 68′ Lambourde (R), 89′ Meazzi (P)

    VENEZIA-JUVE STABIA 3-1

    Marcatori: 39′ aut. Giorgini (V), 45′ Carisson (J), 45+3′ Adorante (V), 74′ Adorante (V)

   

    SAMPDORIA-EMPOLI

    Lunedì ore 17:15

    CARRARESE-SPEZIA

    Lunedì ore 19:30

Aprile 6, 2026
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