Serie B: risultati e marcatori della 33ª giornata

Serie B protagonista con le sfide valide per il 33esimo turno: al Manuzzi finisce 1-1 tra Cesena e Sudtirol, il Venezia supera l’ostacolo Juve Stabia.
FROSINONE-PADOVA 2-0
Marcatori: 25 Raimondo, 29′ Gelli
PALERMO-AVELLINO 2-0
Marcatori: 12′ Palumbo, 82′ Ranocchia
CESENA-SUDTIROL 1-1
Marcatori: 3′ Tair (S), 17′ aut. Davi (C)
BARI-MODENA 3-1
Marcatori: 22′ rig. Moncini (B), 31′ aut. Adorni (B), 80′ Cuni (B), 90′ Ambrosino (M)
CATANZARO-MONZA 1-1
Marcatori: 6′ Pontisso (C), 90+6′ rig. Pessina (M)
MANTOVA – VIRTUS ENTELLA
Marcatori: 84′ Marras
REGGIANA-PESCARA 1-
Marcatori: 21′ Olzer (P), 50′ Insigne (P), 68′ Lambourde (R), 89′ Meazzi (P)
VENEZIA-JUVE STABIA 3-1
Marcatori: 39′ aut. Giorgini (V), 45′ Carisson (J), 45+3′ Adorante (V), 74′ Adorante (V)
SAMPDORIA-EMPOLI
Lunedì ore 17:15
CARRARESE-SPEZIA
Lunedì ore 19:30