Il Barcellona ci prova fino all’ultimo, ma non basta. Al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena, l’Atlético Madrid stacca comunque il pass per la semifinale di Champions League, nonostante la sconfitta nella gara di ritorno. A risultare decisivo è il gol di Ademola Lookman, che spegne definitivamente le speranze di rimonta dei blaugrana.

Al Montjuïc Wanda Metropolitano, la squadra catalana parte forte, spinta dalla necessità di ribaltare il risultato dell’andata. Il possesso palla è insistito, la pressione alta, e le occasioni non tardano ad arrivare. Il Barcellona al quinto minuto di gioco passa in vantaggio con Lamine Ymal ,.il gioiello del Barca sfrutta un’errore di Lenglet e infila Musso. Sulle ali dell’entusiamo la squadra di Flich insiste , qualche contropiede dell’AStòletivo , ma nulla può fare quando al 24′ Ferran Torres inbeccato nel giustpo corridoio incrocia e batte per la seconda volta Musso. Il Barcellona non ralkenta e con Firmin sfiora il terzo gol, il baugrana colpito duro al volto da Musso in uscita rimana a terra con la perdita di sangue dal volto, dopo una lunga pausa siprende a giocare. La scossa deo Colchonerso , arriva al 31′: contropiede e fuga òlungo la fascia destra di Llorente , cross arsoterra , Lookman siu fa trovare pronto per la battuta a arete.

L’Atlético, fedele al suo DNA, soffre ma resta compatto, difendendo con ordine e cercando di colpire in ripartenza. È proprio in uno di questi momenti che arriva l’episodio chiave: Lookman si inserisce con i tempi giusti e su cross di Llorente efirma il gol che vale oro. Una rete pesantissima, perché taglia le gambe al Barcellona e ristabilisce le distanze nel computo totale.

Nella rirpesa i blaugrana continuano a spingere con orgoglio, Flicj inserisce Lewandoski e Rashford , alò 79′ i blaugrana rimangono in diewci espulso di Garcia , fallo da ultimo uomo su Sorlhot . Gli ositi ci provano ma il risultato complessivo 3-2 premia l’Atlético Madrid. La squadra di Simeone dimostra ancora una volta solidità e cinismo europeo, qualità decisive nelle sfide a eliminazione diretta. I Colchoneros attendono la vincente tra Arsenal e Sporting Lisbona (inglesi avanti 1-0 dopo il match d’andata).