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Torna la Champions League. Oggi Atletico -Madrid – Barcellone e Liverpool -PSG
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Torna la Champions League. Oggi Atletico -Madrid – Barcellone e Liverpool -PSG

Aprile 14, 2026
scritto daRedazione

Partite Champions oggi in TV, dove vedere Atletico Madrid-Barcellona e Liverpool-PSG: orari e canali

Serata di Champions League . Il ritorno dei quarti di finale :l’Atletico ospita il Barcellona, il PSG va a Liverpool.Due match di grande valore , il ritorno quarti di finale. Oggi 14 Aprile 2026 , il derby spagnolo tra Atletico Madrid e Barcellona . Allo stadio Metropolitano la squadra allenata da Diego Simeone difenderà il 2 a 0 ottenuto all’antata al Cam, Nou, un ,atch tutto da vivere , non impossibile per i blaugrana rimontare il doppio svantaggio.  Da Madrid a Liverpool,  , i Reds ospiteranno il PSG allenato da Luis Enrique , (andata 2-0) al Parco dei Principi a favore dei parigini . Entrambe le gare iniziaranno alle ore 21:00  e si potranno seguire in diretta TV su Sky.

Sarà una serata tutta da vivere , in palio c’è il passaggio in semifinale  Champions League

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