Wout Van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2023

Una corsa emozionante e finale al cardiopalma , che hanno confermanto ancora una volta il suo status di uno dei ciclisti più completi del mondo.

La corsa, famosa per il suo pavé insidioso e le condizioni spesso difficili, ha visto il belga affrontare una dura battaglia in compagnia di alcuni dei migliori specialisti delle classiche.

La vittoria di Van Aert è arrivata grazie a una volata finale spettacolare, dove ha saputo sfruttare la sua velocità per battere il rivale Tadej Pogacar. L a corsa è stata caratterizzata da numerosi attacchi, ma è stato proprio Van Aert a piazzare la mossa decisiva in vista del taguardo.

Questa vittoria ha un’importanza particolare per Van Aert, che ha conquistato così la sua prima Parigi-Roubaix, un titolo che mancava nel suo già ricco palmarès di classiche. La Roubaix è una delle corse più prestigiose del ciclismo, e questo successo aggiunge ulteriore prestigio alla sua carriera.

Il trionfo di Van Aert rappresenta anche una sconfitta per Tadej Pogačar, che non è riuscito a conquistare la Roubaix anche quest’anno, nonostante la sua forma straordinaria. Tuttavia, Pogačar ha dimostrato di essere un grande corridore, e la sua capacità di competere in così tante discipline del ciclismo lo rende sempre una minaccia per le altre grandi corse in programma.

In sostanza, Van Aert ha dimostrato ancora una volta di essere una delle figure di riferimento nel ciclismo delle classiche, con la Parigi-Roubaix che si aggiunge a un’impressionante lista di successi.

L’ordine d’arrivo della Parigi-Roubaix

1) Wout van Aert – 5h16’52”

2) Tadej Pogacar – S.T.

3) Jasper Stuyven +13”

4) Mathieu van der Poel +15”

5) Christophe Laporte – S.T.

6) Tim van Dijke – S.T.

7) Mads Pedersen – S.T.

8) Stefan Bissegger +20”

9) Nils Politt +2’36”

10) Mike Teunissen – S.T.