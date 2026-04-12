La Juventus espugna Bergamo: Atalanta battuta di misura

Bergamo — Colpo pesante della Juventus, supera in trasferta l’Atalanta per 1-0 al termine di una sfida intensa e combattuta. A decidere l’incontro è la rete in apertura di ripresa di Jérémie Boga, che consente ai bianconeri di conquistare tre punti fondamentali di agguantare il Como al quarto posto in classifica nella corsa europea.
La partita si apre con un’Atalanta aggressiva e propositiva. I padroni di casa prendono in mano il gioco sin dai primi minuti, costruendo diverse occasioni da gol e mettendo sotto pressione la difesa juventina. La squadra bergamasca sfiora il vantaggio soprattutto nel primo tempo, quando colpisce anche un palo, ma non riesce a concretizzare la superiorità territoriale.
La Juventus, dal canto suo, fatica a trovare spazi nella prima frazione, limitandosi a contenere le iniziative avversarie e a ripartire in contropiede. L’equilibrio si rompe però a inizio secondo tempo: al 48’, Boga sfrutta un’occasione favorevole e batte il portiere atalantino, portando avanti i bianconeri.
Dopo il gol subito, l’Atalanta reagisce con orgoglio, aumentando il ritmo e riversandosi nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio. La pressione finale è costante, ma la retroguardia juventina regge l’urto, difendendo con ordine fino al triplice fischio.
Con questa vittoria, la Juventus compie un passo importante in classifica, consolidando le proprie ambizioni di qualificazione alla prossima Champions League. Per l’Atalanta resta invece il rammarico per le numerose occasioni non sfruttate, in una gara che avrebbe potuto avere un esito diverso.
IL TABELLINO
ATALANTA-JUVENTUS 0-1
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (27′ st Ahanor); Zappacosta (41′ st Bellanova), de Roon (27′ st Pasalic), Ederson, Bernasconi; Zalewski (10′ st Raspadori), De Ketelaere; Krstovic (27′ st Scamacca). A disp.: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Obric, Levak. All.: Palladino
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (25′ st Gatti), Locatelli, Thuram (26′ st Koopmeiners), Cambiaso (34′ st Kostic); Conceiçao (34′ st Miretti), Yildiz (13′ st David); Boga. A disp.: Pinsoglio, Radu, Zhegrova, Milik, Openda. All.: Spalletti
Arbitro: Maresca
Marcatore: 3′ st Boga
Ammoniti: De Ketelaere (A), Thuram (J), Cambiaso (J), Kostic (J)