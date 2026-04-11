Locatelli su Boga: “Sempre pensato fosse da big, ce lo coccoliamo”

Bergamo — Dopo la sfida tra Juventus e Atalanta, arrivano parole di grande stima da parte di Manuel Locatelli nei confronti di Jérémie Boga, protagonista dell’incontro con la rete decisiva.

Il centrocampista bianconero ha elogiato la qualità dell’attaccante avversario, sottolineandone il valore assoluto:

“Ho sempre pensato che fosse un giocatore da big, ha qualità importanti e lo dimostra ogni volta che ha spazio. Ce lo coccoliamo”.

Parole che suonano come un riconoscimento pieno nei confronti di Boga, decisivo nel match e tra i più incisivi tra le fila dell’Atalanta, nonostante la sconfitta.

Locatelli ha poi evidenziato anche la difficoltà della partita, decisa da episodi:

“Gare come queste si giocano sui dettagli. Oggi siamo stati bravi a restare dentro la partita fino alla fine”.

Un successo importante per la Juventus, che continua la sua corsa nelle zone alte della classifica, mentre per l’Atalanta resta il rammarico per una prestazione non premiata dal risultato.