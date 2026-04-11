Serie A – Torino – Verona 2-1

(Serena Albino) – Allo stadio Olimpico Grande Torino, il Torino supera l’ Hellas Verona per 2-1 conquistando tre punti importanti .

La partita si accende subito: i granata partono forte e trovano il vantaggio dopo appena 6 minuti con Giovanni Simeone, bravo a finalizzare un’azione ben costruita in area. Il Verona reagisce con ordine e cresce col passare dei minuti, riuscendo a rimettere il match in equilibrio al 38’ grazie a Bowie, che sfrutta una disattenzione difensiva e batte il portiere granata.

Nel secondo tempo il Torino torna in campo con maggiore intensità e trova il gol decisivo al 50’: protagonista Cesare Casadei, che si inserisce con i tempi giusti e firma il 2-1 con un tiro preciso che non lascia scampo al portiere scaligero.

Il Verona prova a reagire nel finale, ma la difesa del Torino regge l’urto senza concedere vere occasioni da gol. La squadra di casa gestisce il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa una vittoria sofferta ma meritata.

Con questo successo il Torino conferma solidità e capacità di colpire nei momenti chiave, allontanandosi dalla zona pericolosa in classifica mentre il Verona esce dal campo con rammarico per non aver sfruttato al meglio le proprie occasioni, gli scaligeri semprepiù nella sabbie mobile della retrocessione.

IL TABELLINO DI TORINO-VERONA

Torino-Verona 2-1

Torino (3-5-2): Paleari 6; Coco 5 (dal 22’ st Marianucci 6), Ismajli 6, Ebosse 6 (dal 39’ st Maripan sv); Pedersen 6.5, Casadei 7, Gineitis 7 (dal 30’ st Prati sv), Vlasic 6.5, Obrador 6.5 (dal 39’ st Biraghi sv); Simeone 7, Adams 6.5 (dal 30’ st Kulenovic sv). All. D’Aversa. A disp. Israel, Siviero, Lazaro, Tameze, Ilic, Anjorin, Ilkhan, Njie.

Verona (3-5-2): Montipò 6; Nelsson 6, Edmundsson 5 (dal 15’ st Valentini 5,5), Frese 6 (dal 36’ st Mosquera sv); Oyegoke 6, Akpa Akpro 5.5, Gagliardini 5.5, Bernede 6 (dal 23’ st Bradaric 6), Belghali 6,5 (dal 37’ st Sarr sv); Bowie 7, Harroui 6 (dal 15’ st Orban 6). All. Sammarco. A disp. Perilli, Toniolo, Slotsager, Isaac, Lirola, Ajayi, Cham, Al-Musrati, Niasse.

Arbitro: Bonacina.

Marcatori: 6’ Simeone (T), 38’ Bowie (V), 50’ Casadei (T).

Ammoniti: Ismajli (T); Edmundsson (V), Frese (V), Oyegoke (V), Valentini (V)