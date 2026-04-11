Ciclismo, Seixas trionfa al Giro dei Paesi Baschi: ad August l’ultima tappa

Il Giro dei Paesi Baschi si chiude con il successo finale di Seixas, che conquista la classifica generale al termine di una corsa intensa e combattuta sulle strade del Nord della Spagna. Il giovane corridore ha gestito con lucidità le tappe decisive, difendendo il primato fino all’ultima giornata.

La frazione conclusiva è stata invece appannaggio di August, protagonista di una prestazione solida che gli ha permesso di imporsi sull’arrivo di giornata dopo una corsa selettiva e resa impegnativa dal ritmo elevato del gruppo.

In classifica generale, Seixas ha confermato la leadership conquistata nei giorni precedenti, mostrando grande continuità sia nelle tappe di montagna sia nelle prove contro il tempo, fondamentali per costruire il successo finale.

La corsa basca si conferma ancora una volta uno degli appuntamenti più importanti del calendario WorldTour, capace di mettere alla prova gli uomini di classifica in vista dei grandi giri della stagione.

Per Seixas si tratta di un’affermazione significativa, che lo proietta tra i protagonisti emergenti del panorama internazionale, mentre August trova nell’ultima tappa un successo di prestigio a coronamento di una settimana da protagonista.