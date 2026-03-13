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Tirreno–Adriatico: Michael Valgren firma una splendida vittoria

Tirreno–Adriatico: Michael Valgren firma una splendida vittoria

Marzo 13, 2026
scritto daRedazione

Michael Valgren si è imposto con autorità nella 5^ tappa i della Tirreno–Adriatico, da Marotta Mandolfo a Mombaroccio di 184 Km. Il corridore danese ha tagliato il traguardo con un margine netto sui diretti avversari, conquistando un successo importante sia per lui che per la sua squadra.

La tappa, caratterizzata da salite brevi ma insidiose e da un percorso tecnico, ha visto numerosi attacchi lungo il finale. Valgren è riuscito a gestire perfettamente le energie, mantenendo una posizione ideale negli ultimi chilometri e sfruttando la sua esperienza per lanciarsi nello sprint decisivo.

Il corridore ha dichiarato dopo la vittoria: “È una sensazione incredibile tagliare il traguardo per primi in una corsa così prestigiosa. La squadra ha lavorato benissimo e questo successo è anche loro.”

La Top 10 della quinta tappa

1 VALGREN Michael EF Education – EasyPost 4:43:33
2 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:11
3 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 0:11
4 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 0:24
5 CICCONE Giulio Lidl – Trek 0:28
6 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 0:30
7 ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 0:30
8 PINARELLO Alessandro NSN Cycling Team 0:40
9 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 0:41
10 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 0:41

La classifica generale

1  DEL TORO Isaac UAD 20:10:40
2  PELLIZZARI Giulio RBH 0:23
3  JORGENSON Matteo TVL 0:34
4  ROGLIČ Primož RBH 0:44
5  CICCONE Giulio LTK 1:05
6  JOHANNESSEN Tobias Halland UXM 1:08
7  PINARELLO Alessandro NSN 1:24
8  HEALY Ben EFE 1:24
9  SHEFFIELD Magnus IGD 1:27
10 BUITRAGO Santiago TBV 1:28

Marzo 13, 2026
scritto daRedazione
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