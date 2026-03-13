Mtb Narathon per tutti i gusti Premiero: ÈLITE, MASTER, MYTHOS…

Il Campionato del Mondo Marathon Elite e Master il 12 e 13 settembre Massimo Debertolis racconta i primi km di gara di un percorso spettacolare Non mancano la Mythos Primiero Dolomiti Marathon e Classic, e la Mythos Junior Kids Race

La Valle di Primiero si prepara, non c’è tempo da perdere, iscrizioni online

Adrenalina, sudore e competizione sulle ruote grasse: il mondo della mountain bike punta già il mirino sugli appuntamenti imperdibili della Valle di Primiero in programma il 12 e 13 settembre. A fine estate il territorio di Primiero–San Martino di Castrozza diventerà palcoscenico della MTB con un fine settimana destinato ad entrare nella storia: gli atleti Elite in gara nel Campionato del Mondo Marathon UCI di Mountain Bike e gli amatori nel Campionato del Mondo Marathon Master, due eventi che per la prima volta si disputeranno sugli stessi scenari e nello stesso weekend, in cui non mancherà nemmeno la celebre Mythos Primiero Dolomiti Marathon e Classic. Insomma, due giornate dove la passione per le due ruote pedalerà al massimo, tra panorami mozzafiato e percorsi adrenalinici; partendo proprio dal tracciato del Campionato del Mondo Marathon Elite che al maschile si snoda per 95 km e 4.000 metri di dislivello positivo, ricalcando in gran parte quello Master (che invece è adottato dalle Elite donne), ma con qualche piccola modifica che allunga leggermente un percorso tecnico e tosto, e allo stesso tempo divertente e spettacolare.

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A raccontare i primi chilometri di gara ci ha pensato proprio l’ideatore dell’”itinerario”: Massimo Debertolis, uno dei più importanti bikers italiani, unico azzurro campione del mondo Marathon (nel 2004), due volte campione italiano Marathon e detentore di tanti altri prestigiosi titoli, ma soprattutto autentico primierotto DOC.

La partenza è fissata come da tradizione nel centro di Fiera di Primiero situato a 745 metri di altitudine ai piedi del Monte Bedolé e con lo sfondo delle Pale di San Martino, che fanno da cornice al folto gruppo di partecipanti annunciati al via. “La grande novità per il Mondiale Elite – racconta Debertolis – riguarda, oltre alla maggiore lunghezza del tracciato, i primi chilometri che seguono la partenza. Dopo aver lasciato l’abitato di Fiera per raggiungere Tonadico, il tracciato non prosegue sulla statale 347 del Passo Cereda come negli anni passati, ma adotta la nuova ciclabile che si estende sotto Castel Pietra”. I biker raggiungono così la Val Canali pedalando ai piedi dei ruderi di uno dei castelli più suggestivi del Trentino, sorto alle sommità di un masso erratico. “Il percorso si sviluppa lungo salite impegnative e tornanti panoramici, fino a raggiungere il laghetto Welsperg, un pittoresco bacino artificiale circondato da boschi e prati, nelle cui acque si rispecchiano le splendide Pale di San Martino. Le pendenze sono importanti, il tratto ciclabile è asfaltato e offre una vista mozzafiato sulle Dolomiti circostanti”. Per quanto riguarda il Mondiale Master il percorso è leggermente diverso, come aggiunge Debertolis: “gli atleti percorrono lo stesso tragitto degli Elite solo nella prima parte, mentre salgono direttamente sulla strada che porta alla Val Canali, per poi rientrare nell’ultimo tratto di ciclabile prima del bivio per il Passo Cereda. Questi sono solo i primi chilometri di un percorso che combina tratti tecnici, panorami spettacolari e continui cambi di prospettiva sulle Dolomiti, con single track e strade sterrate alternate a quelle asfaltate, rendendo questa edizione un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti, dai professionisti ai Master”, conclude Debertolis.

Sabato 12 settembre la giornata è dedicata agli Elite Men (partenza ore 9.30) e alle Elite Women (partenza ora 10), mentre il giorno seguente alle ore 8.30 è in programma lo start dei Master (87 km e 3530 m di dislivello) per il Campionato del Mondo Master, giornata comunque dedicata ai pedalatori long distance anche per chi non cerca le sfide iridate. Così domenica 13 non potrà mancare anche la Mythos Primiero Dolomiti Marathon, che propone un tracciato da 82 km e 3500 m di dislivello, e la Classic, da 55,7 km e 2280 m di dislivello. Per entrambe partenza e arrivo non cambiano, sono sempre situati a Fiera di Primiero. Il divertimento coinvolge anche i più giovani (0-12 anni), che con la “Mythos Junior Kids Race” possono mettersi alla prova, dalle ore 10, su percorsi loro dedicati.

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Le iscrizioni alle gare sono aperte e disponibili online, ma non c’è tempo da perdere: per il Mondiale Master è in vigore un nuovo slot dedicato agli atleti italiani, dopo che il precedente è stato esaurito. Per prendere parte al prossimo Mondiale Master è necessario essere tesserati FCI, non è ammesso il tesseramento giornaliero. I tesserati con altri Enti di Promozione Sportiva possono comunque iscriversi alla Mythos Primiero Dolomiti, scegliendo il percorso Marathon o Classic.

Gli organizzatori dell’evento, con alla guida la società Pedali di Marca col supporto del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, della Comunità di Primiero e dell’APT San Martino, specificano che per far parte del Mondiale Master non è richiesta alcuna qualificazione o partecipazione a challenge precedenti.