Serie A, Torino-Parma: sfida delicata all’Olimpico Grande Torino

(Serena Albino)- .Tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino per la sfida tra Torino e Parma, gara valida per la 29ª giornata di Serie A. Una partita importante per entrambe le squadre: i granata cercano punti per consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica, mentre gli emiliani puntano a muovere la classifica per allontanarsi dalla zona più pericolosa.

Il Torino dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-5-2. In porta Paleari, protetto dal terzetto difensivo composto da Coco, Ismajli ed Ebosse. Sulle fasce agiranno Lazaro e Obrador, con Gineitis, Prati e Vlasic a gestire il centrocampo. In attacco spazio alla coppia formata da Simeone e Zapata, con Adams pronto a subentrare.

Il Parma risponde con un 4-3-2-1. Tra i pali dovrebbe esserci Corvi, favorito nel ballottaggio con Suzuki. In difesa Delprato e Valeri saranno gli esterni, mentre Troilo e Circati comporranno la coppia centrale. A centrocampo agiranno Keita, Nicolussi Caviglia e Sorensen. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Cremaschi e Strefezza, a supporto dell’unica punta Pellegrino.

La partita promette equilibrio e intensità. Il Torino proverà a sfruttare il fattore campo e la fisicità del proprio attacco, mentre il Parma cercherà di colpire con rapidità e qualità negli ultimi metri.

Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20:45. Gli occhi dei tifosi sono puntati su una gara che potrebbe avere un peso significativo nella corsa agli obiettivi stagionali di entrambe le squadre.

Probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Torino-Parma, anticipo della 29ª giornata di Serie A 2025-2026, in programma venerdì 13 marzo alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Torino (3-5-2) Paleari Coco – Ismajli – Ebosse Lazaro – Gineitis – Prati – Vlasic – Obrador Simeone – Zapata Allenatore: D’Aversa

Ballottaggi: Zapata ↔ Adams Gineitis ↔ Casadei

Parma (4-3-2-1) Corvi Delprato – Troilo – Circati – Valeri Keita – Nicolussi Caviglia – Sorensen Cremaschi – Strefezza Pellegrino Allenatore: Cuesta

Ballottaggi:

Corvi ↔ Suzuki Nicolussi Caviglia ↔ Ordone