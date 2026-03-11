Juventus;, Vlahović torna in gruppo: pronto per l’Udinese

Torino, 11 marzo 2026 – Buone notizie er Luciano Spalletti. Dopo settimane di assenza a causa di un infortunio, Dusan Vlahović si è allenato oggi regolarmente con il gruppo, completando l’intera seduta senza problemi.
L’attaccante serbo sembra quindi pronto per tornare in campo nella prossima partita di campionato contro l’Udinese, in programma sabato 14 marzo. L’allenatore Spalletti ha confermato che Vlahović verrà gestito gradualmente, con l’obiettivo di fargli ritrovare ritmo e condizione fisica.