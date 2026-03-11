Juventus;, Vlahović torna in gruppo: pronto per l’Udinese

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League: Atalanta-Bayern Monaco 1-6
Marzo 11, 2026
Redazione

Torino, 11 marzo 2026 – Buone notizie er Luciano Spalletti. Dopo settimane di assenza a causa di un infortunio, Dusan Vlahović si è allenato oggi regolarmente con il gruppo, completando l’intera seduta senza problemi.

L’attaccante serbo sembra quindi pronto per tornare in campo nella prossima partita di campionato contro l’Udinese, in programma sabato 14 marzo. L’allenatore Spalletti ha confermato che Vlahović verrà gestito gradualmente, con l’obiettivo di fargli ritrovare ritmo e condizione fisica.

Marzo 11, 2026
Redazione
Vingegaard Torna Maglia Gialla alla Parigi‑Nizza 2026

Marzo 11, 2026
Gasperini alla vigilia di Bologna-Roma:" "non faremo calcoli, vogliamo il massimo risultato"

Marzo 11, 2026

