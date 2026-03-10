Sassuolo, Fabio Grosso: “Dobbiamo essere più concreti”

Il Sassuolo esce sconfitto dal match contro la Lazio, con un 2-1,.Fabio Grosso, al termine del match ha analizzato i momenti chiave della sfida e indicando le aree in cui la sua squadra deve migliorare.

Una sconfitta che fa riflettere

“È una sconfitta che brucia, perché non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco come avremmo voluto. La Lazio è una squadra forte, ma credo che siamo stati troppo passivi in alcune fasi della partita. Abbiamo concesso troppo spazio, soprattutto in difesa, e questo ci ha penalizzato. Purtroppo, quando giochi contro una squadra come la Lazio, ogni errore viene punito. Dobbiamo lavorare su questi aspetti, soprattutto sulla fase difensiva e sulla nostra capacità di reagire in queste situazioni”, ha dichiarato Grosso con toni decisi.

Le difficoltà in fase offensiva

Grosso ha anche evidenziato le difficoltà del suo team nell’attaccare la porta avversaria: “Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione, ma non siamo stati concreti. La Lazio ha difeso bene, e noi, purtroppo, non siamo riusciti a concretizzare i pochi spazi che ci sono stati. In Serie A, le partite si decidono sugli episodi, e quando non approfitti delle opportunità, rischi di subire. Oggi è successo questo, e dobbiamo essere più incisivi in attacco, più determinati.”

Un Sassuolo che deve ripartire

Nonostante la delusione per il risultato, Fabio Grosso ha cercato di mantenere la calma e di focalizzarsi sul futuro: “Questa sconfitta non deve abbatterci. Dobbiamo restare concentrati sul nostro percorso e capire dove possiamo migliorare. La Lazio è una squadra che sta facendo molto bene, ma noi dobbiamo trovare la forza di reagire e non farci condizionare. Abbiamo ancora molte partite da giocare e il nostro obiettivo resta quello di restare competitivi e ottenere i punti necessari per raggiungere la salvezza e, perché no, magari qualcosa di più.”

Sguardo verso il prossimo impegno

Infine, Grosso ha guardato avanti con ottimismo, consapevole che la stagione è ancora lunga: “Dobbiamo ripartire subito, con determinazione. La prossima partita sarà fondamentale per capire se siamo riusciti a imparare dalla sconfitta di oggi. Non c’è tempo per rimpianti, dobbiamo alzare la testa e lavorare ancora più duramente. Ogni partita è una nuova opportunità per crescere.”