Inter, Dimarco dopo il ko nel derby: “Fa male perdere così”

La sconfitta nel Derby della Madonnina lascia amarezza in casa Inter. A San Siro i nerazzurri escono battuti 1-0 contro il AC Milan al termine di una partita combattuta ma decisa da un episodio nel primo tempo. Nel post-partita, uno dei protagonisti nerazzurri, Federico Dimarco, ha commentato con rammarico la prestazione della squadra.

Il laterale dell’Inter non ha nascosto la delusione per il risultato, soprattutto per il peso che un derby ha sull’ambiente e sui tifosi. «Perdere un derby fa sempre male», ha dichiarato Dimarco ai microfoni nel dopo gara. «Sapevamo quanto fosse importante questa partita e volevamo dare una gioia ai nostri tifosi».

Secondo il giocatore nerazzurro, la squadra ha provato a reagire dopo lo svantaggio ma è mancata la precisione negli ultimi metri. «Nel secondo tempo abbiamo spinto di più e abbiamo cercato di mettere pressione al Milan, ma ci è mancata un po’ di qualità nell’ultima giocata. In partite come queste basta poco per cambiare tutto».

Dimarco ha poi sottolineato la necessità di guardare avanti e ripartire subito: «Dobbiamo analizzare gli errori e tornare a lavorare. La stagione è ancora lunga e abbiamo tanti obiettivi davanti».

Infine, un messaggio ai tifosi nerazzurri presenti allo stadio: «Ci dispiace per loro. Sentiamo sempre il loro sostegno e volevamo regalare un risultato diverso. Adesso dobbiamo reagire già dalla prossima partita».