Roma, Gasperini:” sul calcio di rigore non so perchèp il Var non è intervenuto”

La trasferta della Roma a Marassi contro il Genoa si chiude tra tensione e polemiche. Dopo il match, l’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini ha rilasciato dichiarazioni molto chiare sugli episodi chiave della partita, concentrandosi soprattutto su un presunto rigore non concesso.

Il rigore non visto dal VAR

“Non so perché il VAR non sia intervenuto”, ha detto Gasperini, riferendosi a un episodio dubbio che secondo lui avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match. L’allenatore non ha nascosto il suo disappunto, sottolineando come certe decisioni arbitrali possano incidere in maniera significativa sulla prestazione di una squadra.

La partita difficile

Nonostante la polemica, Gasperini ha riconosciuto le difficoltà della trasferta: “Giochiamo sempre partite complicate a Marassi, ma la squadra ha cercato di restare in gara fino alla fine”. La Roma ha provato a reagire agli episodi sfavorevoli, mostrando carattere e determinazione, ma senza riuscire a portare a casa il risultato sperato.

La vigilia e l’importanza della gara

Alla vigilia, Gasperini aveva sottolineato l’importanza del match per il cammino della Roma verso la zona Champions, ricordando anche il suo passato da allenatore del Genoa: “Tornare qui è sempre speciale. Dobbiamo restare concentrati e affrontare ogni partita con attenzione, anche con una rosa piena di infortuni”.