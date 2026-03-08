Serie A: colpo grosso del Verona al Dall’Ara. Bologna sconfitto 2-1

C’è anche il Verona nella lotta salvezza. La sqiadra scaligera batte iun rimonta il Bologna 2-1-

Nel ventottesimo turno di Serie A il Verona non molla e conquista tre punti importantissimi nella lotta salvezza. Gli svaligeri passano al Dall’Ara 2-1 contro il Bologna . Dopo un primo tempo con un paio di occasioni per Castro , nella ripresa il Bologna inizia col giusto piglio e stappa la partita al 49’ con Rowe,(primo gol in Serie A). Il Verona si scuote e nel giro di di otto minuti ribaltano il risultato : al 53’ Frese pareggia i conti con un bel sinistroda fuori area , al 57’ lo szozzese Bowie servito alla perfezione da Orban dopo un contropiede perfetto e supera Skorupski. Una doccia freddissima per la squadra di Italiano che ricorre alla panchina inserendo Bernbadeschi al posto di Orsolini . Nella mezzora finale i rossoblù provano a pareggiare , senza però riuscirci. Bologna xhe segna il passo a 39 punti, mentre il Verona sale a quota 18, avvicinandosi al quartultimo posto della Fiorentina.

IL TABELLINO DI BOLOGNA-VERONA

Bologna-Verona 1-2

Bologna (4-1-4-1): Skorupski 6; Zortea 6 (dal 32’ st Lykogiannis sv), Vitik 5.5 (dal 39’ st Pobega sv), Lucumi 6, Joao Mario 5; Ferguson 6 (dal 21’ st Sohm 6); Orsolini 5,5 (dal 21’ st Bernardeschi 6), Moro 5.5, Odgaard 5.5, Rowe 6.5 (dal 32’ st Dominguez sv); Castro 5. All. Italiano. A disp. Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, De Silvestri, Cambiaghi, Dallinga.

Verona (5-3-2): Montipò 6.5; Oyegoke 5 (dal 37’ st Valentini sv), Nelsson 6, Edmundsson 5.5, Frese 7, Bradaric 6; Akpa Akpro 6, Gagliardini 6, Harroui 6 (dal 29’ st Suslov 6); Orban 6.5, Bowie 7 (dal 37’ st Sarr sv). All. Sammarco. A disp. Toniolo, Perilli, Cham, Niasse, Al-Musrati, Belghali, Isaac, Mosquera.

Arbitro: Mucera.

Marcatori: 49’ Rowe (B), 53’ Frese (V), 57’ Bowie (V).

Ammoniti: Ferguson (B); Bowie (V), Harroui (V).

