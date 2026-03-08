Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A. finale: Leccce-Cremonese 2-1
Serie A Lecce - Cremoense 2-0
Cremoense il diesse Giagghetta: “danneggiata per il calcio di rigore non concesso”
Lecce , Di Francesco:" ho festeggiato in cmapo con tutti i ragazzi"

Cremoense il diesse Giagghetta: “danneggiata per il calcio di rigore non concesso”

Marzo 8, 2026
scritto daRedazione

Al termine del match vonto dal Lecce 2-1 contro la Cremonese , ai microfoni Daznha paralato il direttore spoertivo del club grigiorosso Giacchetti:

Ci riporta alla vstra posizione della società?

Non sono quì ha commentare la partita , questo spetta al tecnico. L'episodio che si è verificato decisivo per la squadra , non concesso il calcio di rigore. Questo si è ripetuto , così anche a Torino. Non è stato richiamato nemmeno l'intervento del Var , era abbastanza evidente : Sanabria viene toccato sul piede destro a cinque metri dalla porta , poi è stato anche amminiuto. Il Var cosa ci sta a fare?  Certe volte vanno a guardare i centimetri., questa volta ci sentiamo veramenre danneggiati"

Marzo 8, 2026
scritto daRedazione
