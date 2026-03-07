Atalanta-Udinese 2-2. Kristens-Davis , Scamacca rinedia con una doppietta

Nel ventottesimo turno di Serie A l’Atalanta a Bergamo evita la sconfitta grazie alla doppietta di Scamacca , reti realizzatte in quattro minuti.

Nel primo tempo i friulani tengono bene il campo, la partita è fisica e al 39’ stappano la partita: corner perfetto di Zaniolo e colpo di testa ivincente di Kristensen, 1-0. Nella rirpesa Runjaic anserisce subito Zarraga, e il cambio frutta subito un bel tiro dello spagnolo p respinto , pronto il sul sinistro di Davis, che da posizione decentrata piazza il 2-0 al 55’. Palladino reagisce gettando nella mischiaZalewski e Krstovic, una delle poche volte in cui viene inserito assieme a Scamacca. Il cross dell’ex Inter e Roma al 75’ porta al 2-1 di testa diScamacca, che quattro minuti più tardi riporta la sfida in equilibrio con un’altra incornata dopo un errore di Okoye. Nel finale sale un po’ di nervosismo, con l’incontro che si spegne senza altri squilli. L’Atalanta sale a 46 punti, a -5 dal quarto posto del Como: Udinese a quota 36.

IL TABELLINO

Atalanta-Udinese 2-2

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 5.5; Kossounou 5.5 (dal 12’ st Zalewski 7), Hien 6, Kolasinac 6 (dal 42’ st Djimsiti sv); Bellanova 5.5 (dal 12’ st Zappacosta 6), Musah 5.5 (dal 1’ st de Roon 6), Pasalic 6, Bernasconi 6; Samardzic 6 (dal 12’ st Krstovic 6), Sulemana 6.5; Scamacca 8. All. Palladino. A disp. Sportiello, Rossi, Ahanor, Bakker, Levak, Vavassori.

Udinese (3-5-2): Okoye 5.5; Mlacic 5.5 (dal 1’ st Zarraga 6.5), Kabasele 5.5, Kristensen 7; Ehizibue 6, Piotrowski 5.5 (dal 17’ st Miller 6), Karlstrom 6, Ekkelenkamp 6, Kamara 5.5 (dal 35’ st Arizala sv); Zaniolo 6.5 (dal 17’ st Atta 6), Davis 7 (dal 31’ st Buksa sv). All. Runjaic. A disp. Sava, Padelli, Nunziante, Camara, Gueye, Bayo.

Arbitro: Rapuano.

Marcatori: 39’ Kristensen (U), 55’ Davis (U), 75’ e 79’ Scamacca (A).

Ammoniti: De Roon (A); Mlacic (U), Okoye (U).