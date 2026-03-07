Atalanta, Palladino:” si perde troppo tempo , la gente vuole vedere giocare di più”

”Al di la dei numeri e dei sistemi di gioco voglio ringazie i miei ragazzi che hanno avuto una grade reazionne , potevano crollare ma con fiducia e l’energia hanno recuperato il risultato. Per quanto riguarda il sistema avevo questa soluzione, al di la di questo mi è piaciuta veramente la squadra”. Così Raffaele Palladino tecnicom della Dea ai microfoni Dazn.

Mister c’è stato un pò di tensione nel finale .

A fine partita sono andato negli spogliatoi da Rapouano spiegando la situazione. In Italia dobbiamo giocare di pù. Alla fine su una rimessa laterale hanno impegato 40 secondi, ho segnalato solo questo all’arbitro. La genete vuole vedere giocare di più”

Quanto di quella partita di Champions c’era nella testa della squadra affrontando l’Udinese

“Andare sotto di due gol gicocando un buon primo tempo , poi c’è stata la reazione quanbdo eravano sotto 2-0. I ragazzi hanno grandi energie . Affronteremo una grande squadra in Champions league , ce la giocheremo”.