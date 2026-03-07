Cagliari, Pisacane:” sono orgoglioso dei mie ragazzi nonstante le tante assenze”

“Oggi non ho nulla da rimproverare ai ragazzi , hanmnmo giocato una grandepartita , noniostante tutte le assenze”. Così Fabio Pisacane , tecnico del Cagliari dopo la s confitta 2.1 contro il Como , ai microfoni Dazn.

Avete recuperato Folorunsho, più avanzato a come oggi?

“Se avessi Borrelli a dispisizione , lo arretrerei , un ragazzo che è stato due mesi fuori , meglio non darfli comnpiti cognitivi”.

Esposito non sembra il bomber che ti asopetti m, ma

“Io sono contentissimo del suo lavoro e straconvinto che lui ritornasse a fare gol, ripeto sono soddisfatto a netto del gol che è mancato , non ha fatto mai nacare l’impegno e faccio tatissimi complimenti al ragazzo”

A Pisa una partitat importante per sistemare la classifica totalmente?

“Come si arriva a prepoarare la partita di Pois A ? In Serie A i punti li puoi prendere dappertutto .Sono partite pribitivi , ma che certifica che puoi fare punti con chiunque. Io non mi concetrerei su quello che può essere il risultato della gara , faccio forza e mi fido di quello chenpotranno fare i ragazzi. Mancano trenta punmti alla fine , e possimao fare punti ovunque e con chiunque””.