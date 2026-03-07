Napoli in lutto, è morto l’ex portiere Pasquale Fiore

Triste notizie negli ambienti del calcio itaino e del club partenopeo , aalla notizia della morte di Pasquale Fiore evvenuta ieri 6 marzo ex portiere degli Azzurri poi allnenatore er nato a Napoli, 9 dicembre 1953
Cresciuto nelle giovanili del Napoli con cui vinse il Torneo di Viareggio nel 1975, andò per la prima volta in panchina il 28 gennaio 1973. Nello stesso anno passò in prestito all’Acireale, facendo ritorno ai partenopei a fine stagione. Con il Napoli esordì in Serie A l’11 gennaio 1976 nella gara contro il Bologna finita 2-2[2]. In quella stagione con gli azzurri conquistò anche la Coppa Italia.
Il Cordoglio della SSC Napoli
Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Pasquale Fiore, portiere azzurro dal 1977 al 1984″, è la nota pubblicata su X dalla SSC Napoli per la scomparsa di Pasquale Fiore, ex portiere azzurro.